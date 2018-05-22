Faruk Salman'dan olay sözler! 'Damdan dama konan biri...' Deniz Seki'den yanıt gecikmedi
Deniz Seki'nin çocukluk aşkı Faruk Salman, Duymayan Kalmasın programına çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Deniz Seki'nin çocukluk aşkı Faruk Salman, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın programına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Adı Murat Karabova ile anılırken Tayfun Topal'la el ele görüntü veren Deniz Seki magazin gündeminden düşmek bilmiyor.
Hapishanede geçirdiği zor dönemlerde de yanında olan Faruk Salman, Deniz Seki'nin kendisine oğlundan ulaşıp "Seni seviyorum" dediğini iddia etti. İşte Faruk Salman'ın o açıklaması: "Emeğim hakkım haram zıkkım olsun. Kalbimde, beynim bitmişti. Allah'ım beni kurtarmış şükürler olsun. " diyen Salman, "İlişkiniz neden bitti?" sorusuna, "Damdan dama konan iki haftada iki kişiyle olması bunlardan dolayı." cevabını verdi. Salman şu sözlerle devam etti: "Üç buçuk senedir ev kirasını ve ev kredisini ödüyordum. Geçen ay son verdim, artık ödemiyorum" Deniz Seki beni hala arıyor. Çıkan olaylardan sonra engelledim. Oğlumun telefonuna, "Ben seviyorum o benim eşim olacak" dediğini iddia etti.
DENİZ SEKİ'DEN FOTOĞRAFLI YANIT
Faruk Salman'ın açıklamalarının ardından Deniz Seki iddialar karşısındaki sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı sevgilisi Tayfun Topal ile çekildiği fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Seki'nin bu paylaşımı 'Faruk Salman'a cevap olarak yorumlandı.
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