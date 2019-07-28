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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah’ın yerine Aslı Enver

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Farah Zeynep Abdullah’ın yerine Aslı Enver

“Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun” filminden ayrılan Farah Zeynep Abdullah’ın yerine Aslı Enver ile görüşülüyor.

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ocak 2020’de vizyona girmesi beklenen “Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun” için hazırlanan teaser’da yer almış, ancak senaryodaki değişiklikler yüzünden filmden ayrılmıştı.

Farah Zeynep Abdullah’ın yerine Aslı Enver

Abdullah’ın yerine Aslı Enver’i isteyen yapımcılar, genç oyuncuyla görüşmelere başladı.
Enver teklifi kabul ederse, filmde İsmail Üsteğmen’in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. “Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun”un oyuncu kadrosunda Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar da var.
Farah Zeynep Abdullah’ın yerine Aslı Enver


Senaryo yazıyor
Aslı Enver, boş zamanlarında yazdığı kısa hikayeleri film senaryosu haline getirmek için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu, başrolünü üstlendiği “İstanbullu Gelin” dizisinin senaristleriyle çalışmaya başladı. Enver, senaryoyu tamamladıktan sonra filmi beyazperdeye taşımak için yapımcı ve yönetmenlerle görüşecek.

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