Ezo Sunal kimdir?
Usta sanatçı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi. Ezo Sunal, Büyükada’dan deniz taksisiyle döndükleri bir teknenin kendilerine hızla çarpmasıyla kaza geçirdiklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kaza haberleri ardından Ezo Sunal'ın hayatına ilişkin bilgiler gündeme geldi. Peki, Ezo Sunal kimdir?
Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybeden oyuncu Kemel Sunal'ın kızı, Ali Sunal'ın kızkardeşidir. Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk Eğitimi tamamladıktan sonra 2007 yılında babasının izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bir dönem editörlük deneyimi de yaşayan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile sessiz sedasız evlendi.
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