Eve gelince gördükleri karşısında şoke oldu
Önceki akşam İstanbul’u etkisi altına alan dolu yağışı ve rüzgar Deniz Akkaya’yı da vurdu!
Mikonos tatilinden dönen Deniz Akkaya, eve vardığında büyük bir şok yaşadı. Akkaya’nın evinin bahçesinde bulunan ağaç rüzgara dayanamadı ve kökünden uçtu. Ağaç, ünlü mankenin sokakta bulunan aracının üzerine düştü. Büyük hasardan son anda kurtulan Deniz Akkaya, o korku dolu anları fotoğraflayarak ‘Cana değil mala gelsin’ notunu düştü.
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