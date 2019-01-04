Evde içlik koleksiyonum var!
Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, show programı “Hadi Be”ye, Keremcem konuk oldu. Başarılı oyuncu-şarkıcı bilinmeyen yönlerini anlattı.
Keremcem setlerde dış çekimlerde içlik giydiğini açıkladı: Ben Ege adamıyım. Soğuktan nefret ediyorum. İçlik koleksiyonum var evde. Setlerde dış çekimler yapıldığı zaman, mesela böyle gömlek, ceket gayet şık görünüyoruz ya ama altında son teknoloji termal içlikler filan var. Bunu da söyledik artık insanlar dizide gördüklerinde "Hee bu adamın içinde içlik var" diyecekler.
Bir albüm yapmayı düşünüyorum, şu anda çalışmalarım var
Başarılı oyuncu son dizisi ve yeni projelerinden bahsetti: Aşk ve Mavi ilginç bir projeydi. Başrol oyuncusu öldü. Ondan sonra ben dahil oldum. Reytingsel anlamda çok da güzel sonuçları oldu. Kapadokya resminde kendimi çok güzel buldum. Daha önce de çekim yapmıştım. 11 yıl önce ama çok değişmiş Kapadokya. Bittiği için tek mutlu olduğum -27 dereceleri görüyorlarmış kışın. Ben de soğuk sevmeyen bir adam olduğum için bunu avantaja çevirip ihmal ettiğim müziğe biraz yönelmek istiyorum. Bir albüm yapmayı düşünüyorum, şu anda çalışmalarım var. Belki single, sonra albüme yönelen bir şey olacak.
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