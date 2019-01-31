Esra Erol ameliyat oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEsra Erol ameliyat oldu!
GeriMagazin Esra Erol ameliyat oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
31.01.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Esra Erol ameliyat oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Erol ameliyat oldu!

Sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu duyurdu.

Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz cuma iç varis ameliyatı olduğunu açıkladı. Erol, takipçilerini varis konusunda uyardı ve hastalıklarını göz ardı etmemelerini istedi.

Esra Erol'un paylaşımı şöyle;

Kalp ve Damar sağlığınız için Varislere dikkat edin. Cuma günü olduğum iç varis ameliyatı ile ilgili minik bilgilendirme. Varisler ihmale gelmez.

Uzun yıllardır hem genetik yatkınlık hem de iş hayatım sebebiyle varislerimle ilgili şikâyetlerim vardı. Tabii ki konunun bu kadar derin ve önemli olduğunu anlamam epey bir zaman aldı.

Varis sebebiyle şikâyetlerim olduğu kadar bir de görüntü açısından estetik kaygısı! (Buraya tekrar geleceğim)

2012 yılında ne olduğunu anlamadığım geçirdim. Bir kaç yıl tamam varislerden kurtuldum derken, aslında hiçbir şey değişmemişti.

'CUMA GÜNÜ AMELİYAT OLDUM'

2 yıldır şikâyetlerim artık tahammül edemeyeceğim bir hal aldı. Varis çoraplarını giymek, soğuk sularla bacaklarımı yıkamak, bacakları günün belli saatlerinde yüksek tutmak bacaklarımdaki huzursuzluğu gidermedi.

Cuma günü iç varis ameliyatı oldum. Öncesinde Doppler Ultrason ile detaylı inceleme sonrasında operasyon gerçekleşti. Hastalığın hangi damarlarda görüldüğüne (yüzeysel/derin/kılcal), hangi derecede (reflü/kaçak miktarına) bulunduğuna göre yapıldı.

Ameliyat sonrası öğrendiğim pıhtı oluşmuştu bende.

Eğer ihmal etmeye devam etseydim. Neler yaşayacağımı bilemiyorum.

Varis şikayetlerinde yüzey görüntüleri ile beraber ayaklarda yanma, uyuşma, ağrı, bıçak saplanması, kaşıntı, gece krampları ayak tabanlarında yanma gibi şikayetleriniz varsa sizlerden ricam kendinizi dinleyin ve benzer şikayetleri olanların lütfen kalp ve damar cerrahına gidip gerekli kontrollerini yaptırsın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sinan Serter kolluk kuvvetlerine kendisi teslim olmuş

Esra Erol ameliyat oldu!

"Ayağımda titanyum bir çivim var artık"

Reynmen ile Cem Yılmaz akrabaymış...