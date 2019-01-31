Esra Erol ameliyat oldu!
Sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ameliyat olduğunu duyurdu.
Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz cuma iç varis ameliyatı olduğunu açıkladı. Erol, takipçilerini varis konusunda uyardı ve hastalıklarını göz ardı etmemelerini istedi.
Esra Erol'un paylaşımı şöyle;
Kalp ve Damar sağlığınız için Varislere dikkat edin. Cuma günü olduğum iç varis ameliyatı ile ilgili minik bilgilendirme. Varisler ihmale gelmez.
Uzun yıllardır hem genetik yatkınlık hem de iş hayatım sebebiyle varislerimle ilgili şikâyetlerim vardı. Tabii ki konunun bu kadar derin ve önemli olduğunu anlamam epey bir zaman aldı.
Varis sebebiyle şikâyetlerim olduğu kadar bir de görüntü açısından estetik kaygısı! (Buraya tekrar geleceğim)
2012 yılında ne olduğunu anlamadığım geçirdim. Bir kaç yıl tamam varislerden kurtuldum derken, aslında hiçbir şey değişmemişti.
'CUMA GÜNÜ AMELİYAT OLDUM'
2 yıldır şikâyetlerim artık tahammül edemeyeceğim bir hal aldı. Varis çoraplarını giymek, soğuk sularla bacaklarımı yıkamak, bacakları günün belli saatlerinde yüksek tutmak bacaklarımdaki huzursuzluğu gidermedi.
Cuma günü iç varis ameliyatı oldum. Öncesinde Doppler Ultrason ile detaylı inceleme sonrasında operasyon gerçekleşti. Hastalığın hangi damarlarda görüldüğüne (yüzeysel/derin/kılcal), hangi derecede (reflü/kaçak miktarına) bulunduğuna göre yapıldı.
Ameliyat sonrası öğrendiğim pıhtı oluşmuştu bende.
Eğer ihmal etmeye devam etseydim. Neler yaşayacağımı bilemiyorum.
Varis şikayetlerinde yüzey görüntüleri ile beraber ayaklarda yanma, uyuşma, ağrı, bıçak saplanması, kaşıntı, gece krampları ayak tabanlarında yanma gibi şikayetleriniz varsa sizlerden ricam kendinizi dinleyin ve benzer şikayetleri olanların lütfen kalp ve damar cerrahına gidip gerekli kontrollerini yaptırsın.
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