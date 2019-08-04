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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Eski sevgiliden şoke eden açıklamalar: Metin'in harçlığını ben veriyordum

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Eski sevgiliden şoke eden açıklamalar: Metin'in harçlığını ben veriyordum

Oyuncu Metin Yıldız ile eski sevgilisi Gözde Kayra mahkemelik oldu. Yıldız tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğradığını öne süren üniversite öğrencisi Kayra, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi: “En son yaşanan olayda Metin Yıldız sarhoş bir şekilde sevgilisini darp etmeye başlamıştır. Gözde Kayra, Yıldız’ın elinden kurtularak kendisini yatak odasına kilitlemiş ve polisten yardım istemiştir. Taraflar arasında çıkan çoğu tartışmanın sebebi Metin Yıldız’ın uzunca bir süre geliri olmamasına rağmen sevgilisinden aldığı ya da başka bir vasıtayla eline geçen parayı alkole harcamasıdır.”

Eski sevgiliden şoke eden açıklamalar: Metinin harçlığını ben veriyordum

O YANGIN BİR KAZAYDI

Avukat, şikâyet dilekçesinde Yıldız’ın suçlamalar sonrası yaptığı “İlişki boyunca şiddet gören bendim. Gözde’nin ‘kişiye bağımlı hasta’ raporu var. Ayrılmak istedim diye kaldığım otel odasını ateşe verdi. Beni bacağımdan bıçakladı” açıklamasına da değindi: “Yangın olayı bir kazadır. Gözde Kayra’nın böyle bir hastalığı da yoktur. Kendisinin şiddet gören bir erkek olduğunu açıklaması gerçekdışıdır. Kayra’nın kendisini bıçakladığını dile getirecek kadar ileriye gitmiştir. Hakkında şerefe karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında dava açılmasını talep ediyoruz.”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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