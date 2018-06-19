Eski eşine 14 milyon lira ödeyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEski eşine 14 milyon lira ödeyecek
GeriMagazin Eski eşine 14 milyon lira ödeyecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
19.06.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Eski eşine 14 milyon lira ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Eski eşine 14 milyon lira ödeyecek

Gülman Şirketler Grubu’nun patronu işadamı Kemal Gülman’ın oğlu Lemi Gülman’dan 5 yıl önce boşanan Reyhan İpekel, evliliği sırasında ortak satın aldıkları mallardan payına düşen hakkını almak için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Lemi Gülman’ın Reyhan İpekel’e 14 milyon lira para ödemesine karar verdi. Mahkeme mal paylaşımına dayalı karşı dava açan Lemi Gülman’ın da Reyhan İpekel’den 413 bin lira alacaklı olduğuna karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 8 yıldır devam eden karşılıklı katkı payı davasının karar duruşmasına Reyhan İpekel ile Lemi Gülman katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan davacı Reyhan İpekel’in avukatı, “Müvekkilim çok büyük bir mağduriyet içerisindedir. Esas hakkında karar verilmesine ve davamızın kabulüne karar verilmesini istiyorum” dedi. Davalı Lemi Gülman’ın avukatı ise, “Karşı tarafa ayda 18 bin lira nafaka ödüyoruz. Ayrıca müvekkilimin 1.5 milyon lira tazminata hükmedildi. Mağduriyet söz konusu değildir. Tahkikat henüz bitmemiştir. Dava reddedilsin” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Lemi Gülman’ın 5 milyon 378 bin 600 lira katılma alacağı ve 8 milyon 811 bin lira değer artışı payı olmak üzere toplam 14 milyon 189 bin liranın karar tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davacı Reyhan İpekel’e ödemesine karar verdi. Lemi Gülman’ın Reyhan İpekel’e açtığı karşı davayı da kabul eden mahkeme, Reyhan İpekel’in 413 bin 300 lira katılma alacağını Lemi Gülman’a ödemesine hükmetti.

Lemi Gülman, 18 yıllık eşi Reyhan İpekel’den boşandıktan sonra Ece Özbek’le evlenmişti. Reyhan İpekel ile Lemi Gülman’ın boşanma davası 2013 yılında kesinleşmişti. Yargıtay’ın yerel mahkemenin verdiği 3 buçuk milyon liralık tazminatı fazla bulması üzerine çiftin davası yeniden görülmüştü. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda karar vererek Lemi Gülman’ın boşandığı eşi Reyhan İpekel’e 1 milyon 900 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca Lemi Gülman’ın kızı Yasmin’e aylık 8 bin 500 lira iştirak nafakası ve boşandığı eşi Reyhan İpekel’e 9 bin 500 lira yoksulluk nafakası ödenmesine de karar vermişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (19.06.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları…
daha fazla video için
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Dijitalde dünya standartlarında başarı öyküleri 1: Alışverişin yeni icadı

Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Sembol yarı finali kıran kırana geçti

Ferdi Tayfur'dan sağlık durumuna ilişkin iddialara cevap

Kalbimin Sultanı 2. bölüm fragmanında tüm oklar Anna'ya yöneliyor