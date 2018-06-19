Eski eşine 14 milyon lira ödeyecek
Gülman Şirketler Grubu’nun patronu işadamı Kemal Gülman’ın oğlu Lemi Gülman’dan 5 yıl önce boşanan Reyhan İpekel, evliliği sırasında ortak satın aldıkları mallardan payına düşen hakkını almak için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Lemi Gülman’ın Reyhan İpekel’e 14 milyon lira para ödemesine karar verdi. Mahkeme mal paylaşımına dayalı karşı dava açan Lemi Gülman’ın da Reyhan İpekel’den 413 bin lira alacaklı olduğuna karar verdi.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde 8 yıldır devam eden karşılıklı katkı payı davasının karar duruşmasına Reyhan İpekel ile Lemi Gülman katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan davacı Reyhan İpekel’in avukatı, “Müvekkilim çok büyük bir mağduriyet içerisindedir. Esas hakkında karar verilmesine ve davamızın kabulüne karar verilmesini istiyorum” dedi. Davalı Lemi Gülman’ın avukatı ise, “Karşı tarafa ayda 18 bin lira nafaka ödüyoruz. Ayrıca müvekkilimin 1.5 milyon lira tazminata hükmedildi. Mağduriyet söz konusu değildir. Tahkikat henüz bitmemiştir. Dava reddedilsin” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Lemi Gülman’ın 5 milyon 378 bin 600 lira katılma alacağı ve 8 milyon 811 bin lira değer artışı payı olmak üzere toplam 14 milyon 189 bin liranın karar tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davacı Reyhan İpekel’e ödemesine karar verdi. Lemi Gülman’ın Reyhan İpekel’e açtığı karşı davayı da kabul eden mahkeme, Reyhan İpekel’in 413 bin 300 lira katılma alacağını Lemi Gülman’a ödemesine hükmetti.
Lemi Gülman, 18 yıllık eşi Reyhan İpekel’den boşandıktan sonra Ece Özbek’le evlenmişti. Reyhan İpekel ile Lemi Gülman’ın boşanma davası 2013 yılında kesinleşmişti. Yargıtay’ın yerel mahkemenin verdiği 3 buçuk milyon liralık tazminatı fazla bulması üzerine çiftin davası yeniden görülmüştü. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda karar vererek Lemi Gülman’ın boşandığı eşi Reyhan İpekel’e 1 milyon 900 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. Mahkeme ayrıca Lemi Gülman’ın kızı Yasmin’e aylık 8 bin 500 lira iştirak nafakası ve boşandığı eşi Reyhan İpekel’e 9 bin 500 lira yoksulluk nafakası ödenmesine de karar vermişti.
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