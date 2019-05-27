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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Eşini öpücüklere boğdu!

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Eşini öpücüklere boğdu!

Ebru Şancı, Göztepe-Ankaragücü maçına giderek futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e destek oldu. Maç sonunda poz veren ikili birbirini öpücüklere boğdu.

Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü karşı karşıya geldi.  Maçı 2-1’lik skorla Göztepe kazandı ve ligde kalmayı başardı.

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğdu.

'SEZONUN EN İYİ ÖZETİ'

İkilinin aşk dolu fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.  Bunun üzerine fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Ebru Şancı, altına "Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" notunu düştü.

Eşini öpücüklere boğdu

'GÖZÜM ÜSTÜNDE'

Ebru Şancı maç öncesi de eşinin fotoğrafını paylaşıp "Gözüm bugün üstünde! Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun" yazmıştı.

Eşini öpücüklere boğdu

650 Bine Yakın Çocuk Okul Dışarıda Günü ile Sınıflarını Açık Havaya TaşıdıOMO’nun dünya çapında destekçisi olduğu, bugüne kadar 110 ülkede 6 milyon çocuğa ulaşan ve ülkemizde Aktif Yaşam Derneği’nin hayata geçirdiği Okul Dışarıda Günü, 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirildi. Açık havada oyunla ve keşfederek öğrenmenin önemine dikkat çekmek için düzenlenen Okul Dışarıda Günü’ne ilköğretim seviyesinde dünyadan 1,7 milyon, Türkiye’den ise 650 bine yakın çocuk katıldı. Bu yıl okuldisaridagunu.org web sitesinden sunulan aktivite ve oyun içeriklerinde ilk kez çevre bilinci, geri dönüşüm ve yeniden kullanım başlıklarına da yer verildi. Böylece çocuklar kadar onlar aracılığıyla ulaşılan yetişkinlerde de çevre bilinci konusunda farkındalık yaratılması, çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine dikkat çekilmesi hedeflendi. Okul Dışarıda Günü’ne katılan okullardan 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Dışarıda Günü sözcüleri olan Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Uluslararası Oyun Derneği (IPA) Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Dr. Yankı Yazgan’ın yanı sıra Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leyal Eskin Yılmaz da eşlik etti. (Sponsorlu İçerik)
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