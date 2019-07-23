Eşim olmadan para çekemem
Serdar Ortaç, Emirgan sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Serdar Ortaç, önceki akşam Emirgan sahilindeydi. Habercilerle sohbet eden şarkıcı, yoğun enfeksiyon nedeniyle 6 aydır hastanede yatan kardeşi Serkan Ortaç’ın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Tedavisi sürüyor, 6 ay oldu. Mehmet Ali Erbil de böyle kötü bir dönem geçirdi ama sonunda taburcu oldu. Kardeşim de çıkacak, tek isteğim hastaneye yatmadan önceki haliyle hayata dönebilmesi.”
BENDE PARA DURMUYOR
Kumar yüzünden ciddi kayıplar yaşadığı bilinen Serdar Ortaç, sohbet sırasında bu soruna eşi Chloe ile bir çözüm bulduklarını da söyledi: “Ben birikim yapamıyorum, Allah’tan bir evimiz var işte, o kadar. Chloe ‘Niye parayı tutmuyorsun?’ diye çok kızıyordu, sonunda karar aldık, ortak bir hesabımız olacak. O imza atmadıkça bankadan para çekemeyeceğim. Yoksa bende para durmuyor.”
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