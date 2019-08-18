Eşim bu halimi görünce şoka girdi!
Eski oryantal Asena uzun saçlarını bir anda kısacık kestirdi.
Eski oryantal Asena 2 yıl önce Hasan Dere ile evlenip Almanya'ya yerleşmişti. Çift önceki akşam Bodrum'da görüntülendi.
Yeni imajıyla dikkat çeken Asena ''Saçlarımı bir anda kısacık kestirdim. Hasan'ın karşısına çıktığımda şoka girdi.Birkaç dakika kendine gelemedi. Ama sonra çok beğendi. Şimdi 'sakın uzatma' diyor. Saçlarım kesilirken yılların yükü de gitti sanki'' dedi.
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