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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
16.04.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Erol Köse kimdir kaç yaşında?

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Erol Köse kimdir kaç yaşında?

Erol Köse, müzik dünyasının tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Eski şarkıcı olmasına rağmen genelde yapımcı unvanıyla tanınan Erol Köse, birçok sanatçının albüm çıkarmasına olanak sağlamıştır. Müzik ve yapımcılık kariyerinin haricinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyeti de bulunan Köse, bir dönem mafyaya haraç vermediği için silahlı saldırıya uğramıştır. Peki, Erol Köse kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Erol Köse, 1965 yılında Elazığ'da asker emeklisi Abdülakdir ile Zülfi'nin çocuğu olarak Elâzığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi. İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle." demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece, ortaya Komedi Dans Üçlüsü çıktı.

Komedi Dans Üçlüsü, Köse dışında Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı ve çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yapmaktaydı. Şovun TRT ekranlarında yayınlanmasının ardından grup popüler olmaya başladı. İstanbul gazinocuları, gruba ilgi göstermeye başladı, bunun üzerine Köse dışındaki grup üyeleri okulu yarıda bıraktılar. Köse ise okulu bırakmamasının nedenini ailesine verdiği söz olduğunu belirtmiştir. Grup üyeleri sonradan Komedi Dans Üçlüsü olarak İstanbul'a geldi. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı.

Erol Köse, grubun dağılmasıyla " sektörde nasıl kalacağını" düşünürken Deniz Arcak, kendisi için albüm yapmasını istemesiyle yapımcılık kariyerine başladı. Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

Yapımcılık kariyeriyle çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan'ın Köse ile tanışmak istediğini belirtti ve Uzan'la görüşen Köse, Uzan'ın müzik şirketinde ortaklık teklifi aldı. Erol Köse, şirkete %51 payla ortak oldu. Uzan'larla birlikte Rumeli konserlerini yapmaya başladı. 1,5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı. Cem Uzan ile tanıştıktan sonra kendisine Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerildi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısını alamamasıyla Köse, milletvekili olamamıştır.

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de iki kurşunla bacağından olmak üzere iki kere vurulmuştur. 2011'deki bir konuşmasında vurulma olayı için "Kimseye boyun eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum." sözlerini kullandı.

İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunmaktadır.

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