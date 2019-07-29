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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani'nin eşi kim?

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Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani'nin eşi kim?

Gırtlak kanseri tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı Engin Nurşani, sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Engin Nurşani'nin kim olduğunu ve özel yaşamını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani'nin eşi kim?

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan oğlu Engin'in tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulunmuştu. İşte, Engin Nurşani'ye ilişkin tüm merak edilenler...

Gerçek ismi “Engin Ayhan” olan Engin Nurşani, 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya geldi. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani’dir. Babası aslen Gaziantep'in İslahiye ilçesiden annesi ise Alman asıllıdır.

Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü "Adına bir çizik çektim" ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur.

2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştır.

Dilek Nurşani ile evlidir ve "Ozan Ali" adında bir erkek çocuk sahibidir.

2019 yılının mayıs ayında gırtlak kanserine yakalanmıştır. Kısa süre önce rahatsızlanan ve gırtlak kanseri olduğu ortaya çıkan halk ozanı Engin Nurşani için bir moral gecesi düzenlenmiş ve çok sayıda sanatçı da bu geceye katılmıştır.

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