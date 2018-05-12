Engin Hepileri kimdir kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
12.05.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Engin Hepileri kimdir kaç yaşında?

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Engin Hepileri kimdir kaç yaşında?

Engin Hepileri, oyunculuğu ve yer aldığı projelerle sinema ve tiyatroseverlerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca sergilediği oyunculukla birçok ödüle layık görülen Engin Hepileri, hayatını Beyza Şekerci ile birleştirmiştir. Peki, Engin Hepileri kimdir kaç yaşındadır? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı isim hakkında detaylı bilgiler

Engin Hepileri1978 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1996 yılında İstanbul  Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 2005 yılında tezini vererek yüksek lisansını tamamladı. Aynı senelerde üniversitesinde araştırma görevliliği yaptı, Yıldız Kenter’in asistanlığını sürdürdü, Tiyatro Tarihi, Tiyatro Edebiyatı ve Sahne dersleri verdi.

2005-2009 yılları arasında Akademi Kenter'de tiyatro eğitmenliği yaptı.

1998-2012 yılları arasında Kenter Tiyatrosu’nda sırası ile “Martı”, “Nükte”, “Hep Aşk Vardı”, “Çözüm”, “Sırça Kümes”, “Aşk Çemberi”, “İnishmore’lu Yüzbaşı”, “Kumarbazın Seçimi”, “Anna Karenina”, “Açık Denizde”, “Victoria”, “Cimri”, “Zorla Güzellik”, “Ölümüne” oyunlarında oynadı.

Kenter Tiyatrosu’nda “Kuyruk” ve “Zorla Güzellik” adlı oyunlarını ve Tiyatro 0.2’de de “Bulanık” adlı oyunu yönetti.

2011’de Garaj İstanbul'da “Ve veya Ya da” adlı oyunda,

2012’de “Oda ve Adam” adlı uluslararası projede oynadı.

2014 yılında "Tiyatro.iN"i kuran oyuncu ilk projesi olarak "Katil Joe" oyununu seçti. Oyun toplamda 6 ödül kazandı.

2015 yılında "39 Basamak" oyununda, Tiyatro iN olarak yapımında yer aldı ve oynadı. 2016 yılında "Akciğer" oyununu Tiyatro iN'in bünyesine kattı ve oynadı.

“Kampüsistan”, “Yaprak Dökümü”, “Emret Komutanım” ve “İntikam” başta olmak üzere 16 Tv dizisinde, ''Av Mevsimi'', "Yağmur - Kıyamet Çiçeği", "Çalsın Sazlar", "Bana Adını Sor"un da içinde olduğu 10’un üzerinde sinema filminde rol aldı.

Engin Hepileri, 2004 Afife Jale Tiyatro ödüllerinden “Yeni Kuşak Özel Ödülü”ne ve 2010 Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nden “Komedi Dalında Yardımcı Rolde En İyi Erkek Ödülü”ne, 2014’te "Katil Joe" oyunuyla Tiyatro Eleştirmenliği Birliği’nin “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülüne, 2012’de ‘’Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’’ filmi ile ekip olarak “En İyi Oyuncu” ödülüne, 2014’te yaptığı 3 filmle de Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nden "Ayhan Işık Özel Ödülü"ne layık görülmüştür.

15’in üzerinde reklam filminde oynayan Engin Hepileri seslendirme de yapmaktadır. 

Engin Hepileri son olarak “Gülizar” dizisinde “Kartal Söz” karakteriyle rol almıştır.

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