Enes Batur 'Evlendim' dedi! Kimse inanmadı
Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden düğün hazırlıklarına dair paylaşım yapan ünlü Youtuber Enes Batur, dün akşam sevgilisi Tulu Bacı ile evlendi. Enes Batur'un evlilik paylaşımları, takipçilerini ikna etmek için yeterli olmadı
Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesine paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu.
Dün akşam gerçekleşen bir törenle dünyaevine giren Batur, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI
Çektiği videolarla üne kavuşan Enes Batur'un evlendiğine sevenleri inanmadı. Yakında yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin reklam amaçlı olduğu iddia edildi.
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