“En güzel sabahlar isot’la başlar”
Türk Sineması’nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen URFES İsot Festivali'ne katıldı.
Koçyiğit, katıldığı bu festivalde halay çekti, şarkılara eşlik etti, önce biber temizledi, ardından çiğköfte yoğurdu. İsot ve biber salçası yapımına da katılan Koçyiğit festivalin ardından Balıkgöl’ü de ziyaret etti.
Hülya Koçyiğit etkinlikte yaptığı açıklamada, “Memleketimiz bir cevher, her köşesinden bereket fışkırıyor. Bugün de bu yörenin en ünlü, en meşhur, en bilinen ürününün festivali İsot Festivali’nde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkürler davetiniz adına, bu ürünlerde de emeği geçen herkesin ellerine, emeğine sağlık. Şanlıurfa'da çok iyi karşılandım. Havanın ve insanların sıcaklığı karşısında biraz terledim tabii ve bir o kadar güzel sloganlar da var “Acımız büyük ama keyfimiz yerinde, En güzel sabahlar İsot’la Başlar” gibi. İsot Festivali'nin yapılması bölgeyi tanımayanları kente çekecektir. Şanlıurfa'nın tarihi bölgelerini de gezdim, inanın gurur duydum. İnşallah önümüzdeki festivallere de katılmak istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum” diye konuştu.
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