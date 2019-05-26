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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

"Emre’nin 'e’si kalmayacak. Türkiye’de seni bitireceğim ” sözüne koruma istedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
"Emre’nin 'e’si kalmayacak. Türkiye’de seni bitireceğim ” sözüne koruma istedi

Eski milli futbolcu Emre Âşık, boşanma aşamasında olduğu üç çocuğunun annesi Yağmur Âşık’tan hem şikayetçi oldu, hem de korunma istedi.

Boşanma davası açtığı gün Yağmur Âşık’ın adeta otele baskın yapar gibi geldiğini öne süren Emre Âşık, “Emre’nin e’si kalmayacak. Türkiye’de seni bitireceğim’ diyerek beni tehdit etti. Kamera görüntüleri vardır” dedi. Mahkeme 3 ay süreyle Yağmur Âşık’ın şiddet mağduru Emre Âşık’a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Emre Âşık’ın 3 aylık süre dolmadan ikinci kez korunma talebi başvurusu ise reddedildi.

“TÜRKİYE’DE SENİ BİTİRECEĞİM”

Boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Âşık’tan dört gün önce şikayetçi olan Emre Âşık emniyete verdiği ifadesinde, “25 Şubat 2019 günü Yağmur Âşık’tan boşanmak için ikinci kez dava açtım. Çocukların velayeti ile 100 bin lira tazminat istedim. Yağmur Âşık aynı gün öğleden sonra saat 15.00 ile 16.00 arasında benim bulunduğum Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’ndeki Odda Oteli’ndeki ofisime baskın yapar gibi geldi. Bana, “Emre’nin e’si kalmayacak, Türkiye’de seni bitireceğim, senin arkadaşlarının da foyasını ortaya çıkaracağım” şeklinde yüksek sesli tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Ofisinden ayrılıp otelin resepsiyon bölümüne geçtim. Resepsiyonda otel müdürü Gökhan Ersöz ve Enes Çağatay Becek vardı. Arkamdan giden Yağmur Âşık resepsiyonda da, “Sen bana nasıl boşanma davası açarsın? Sen nasıl zina davası açarsın? Üç çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın? Emre’nin e’si kalmayacak, seni bitireceğim”diyerek bir kez daha tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Daha sonra kapı kasasına yumruk atan Yağmur Âşık, “Sıkıyorsa eve gel” dedi. Otelden ayrılırken Gökhan Ersöz’le göz göze gelen Yağmur Âşık, Gökhan Ersöz’e de, “Sen ne bakıyorsun lan, senin de sonun Emre gibi olacak, aynı kaderi paylaşacaksın” dedi.

“BENİ TEHDİT EDİYOR”

Yağmur Âşık’ın daha sonra otelden ayrıldığını şikâyet dilekçesinde belirten Emre Âşık, “Anlattığım bu olaylar ile ilgili kamera görüntülerini savcılık makamına sunduk. Aynı zamanda kamera görüntüleri ile ilgili bilirkişi çözümünü de yaptı. Ayrıca Yağmur Âşık beni FETÖ konularından dolayı da şikâyet etmişti. Takipsizlik kararı aldım. Bu konuyla ilgili ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundum ve tazminat davası da açtım. Beni tehdit eden Yağmur Âşık’tan şikâyetçiyim” dedi. Otel müdürü Gökhan Ersöz de Yağmur Âşık’tan şikâyetçi oldu. Bakırköy 13.Aile Mahkemesi talep üzerine Emre Âşık’ın 3 ay süreyle korunmasına karar verdi. Mahkeme 3 ay süreyle Yağmur Âşık’ın şiddet mağduru Emre Âşık’a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Emre Âşık’ın 3 aylık süre dolmadan ikinci kez korunma talebi başvurusu ise reddedildi.

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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