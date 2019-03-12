Emre Irmak kimdir, kaç yaşında?
Emre Irmak'ın Gülben Ergen’in yeni sevgilisi olduğu iddia edildi. Söz konusu iddialar ardından Emre Irmak’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Emre Irmak kimdir, kaç yaşında?
Son dönemde cıngıl ve reklam müziği dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Emre Irmak, 27 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babasının izinden giden Emre Irmak, henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı.
İlk solo konserini henüz 7 yaşındayken Galatasaray Lisesi’nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazandı ve klasik müzik eğitimine başladı.
Müzik kariyerine çok küçük yaşta adım atan Emre Irmak, konservatuar eğitimini yarıda bırakarak pop müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.
İlk bestelerini ve düzenlemelerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat, Mustafa Sandal, Nilüfer gibi sanatçılarla yaptı. 1996 yılında Mehmet Ali Birand ile tanışan Emre Irmak Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Cüneyt Özdemir, Serdar Akinan, Bülent Çaplı gibi duayenlerle onlarca belgesel filminin müziklerini yaptı.
2005’de kendi plak şirketini kuran Emre Irmak 10’larca ödül alan Yasemin Mori’nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak bulundu. 2011 yılında Jingle jackson adlı kendi reklam müzikleri şirketini kurdu.Türkiye’nin önde gelen firmaları için reklam müzikleri üretmeye başladı. Emre Irmak bir kısa film ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı. Kendisini ‘araştırmacı besteci’ olarak tanımlayan Emre Irmak bunun nedenini şu sözlerle açıklamıştı: Bana sürekli “Ne iş yapıyorsun?” diye soruyorlardı. “Cazcıyım, klasikçiyim” diyemiyordum. Bir gün “Araştırmacı besteciyim” dedim, insanların da hoşuna gitti.
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