Emine Ün'ün acı günü
Oyuncu Emine Ün'ün babası İbrahim Alkan hayatını kaybetti. Ün, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu
Oyuncu Emine Ün'ün babası İbrahim Alkan hayatını kaybetti. Ün, acı haberi sosyal medya hesabından, "Söylenecek en güzel söz ne? Şu an her kelime yetersiz, babam..." ifadeleriyle duyurdu.
"GİDİŞİ İLE YÜREĞİMİ YAKTI"
Ün, acı gününde yalnız bırakmayan dostlarına, "Hayatımın en ama en zor günlerinde, en acılı dakikalarım da beni yüzlerce mesaj ve telefonları ile teselli eden, güzel dileklerde bulunan tanıdığım, tanımadığım herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Gidişi ile yüreğimi yakan canım babamı sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsünü yaşarken yanımda olmanız benim için gerçekten çok kıymetli. Canım babam huzur içinde yat, kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum..." sözleriyle teşekkür etti.
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