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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Emina Jahovic'ten samimi açıklamalar

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Emina Jahovic'ten samimi açıklamalar

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, bir AVM'de tanıtıma katıldı. Sadettin Saran'la ayrılık haberleri hakkında konuşmayan Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. 

İKİ EV FİKRİNİ ÇOK SEVDİLER

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre; Jahovic, "Boşandığınız için pişman mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pişman değilim. O dönem bitti, yeni bir dönem başladı. Çocuklar da kabullendi durumu. İki ev fikrini çok sevdiler. Hem bizim sitede, hem de Mustafa'nın sitesinde birçok arkadaşları var. Gidip geliyorlar." 2019 yılının kendisi için çok yoğun geçtiğini söyleyen Jahovic, "Aslında zordu. Özellikle boşandıktan sonraki adaptasyon süreci kolay olmadı ama şu an eski eşimle çok güzel bir arkadaşlığımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. O yüzden çok mutluyum" dedi. Jahovic, "Yeni yılda özel hayatta sürpriz gelişme olabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Olabilir ama evlilik düşünmüyorum. Evlilikten yeni çıktım zaten, tekrar evlenmem çok zor görünüyor."

Emina Jahovicten samimi açıklamalar

'2020 BENİM İÇİN KİLİT BİR SENE'

2020'den beklentilerini de anlatan Jahovic, kendi markasını geliştirmeye hazırlandığını belirterek şöyle devam etti: "2020 kilit bir sene. Bütün Balkan ülkelerinde ve Türkiye'de Yaemina markasının makyaj ürünlerini lanse edeceğiz. Yabancı yatırımcımız var. Her şeyi İtalya'da üretiyoruz. Bir yandan konserlerim var, diğer yandan çocuklar. Yoruluyorum. Bu arada Yaman'ın Türk Kayak Milli Takımı'na seçilmesi beni heyecanlandırıyor."

 

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