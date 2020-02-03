Emel Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

Aslen İzmirli olan Emel Yıldırım, 1974’te İstanbul’da dünyaya geldi. Meslek lisesi hazır giyim bölümünden mezun olan Emel Yıldırım, 1993’te Türkiye güzellik yarışmasına katılarak ikinci oldu.İbrahim Tatlıses 1995’te çektiği ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ klibinde dönemin gözde mankenlerinden, 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım’ı oynatmıştı. Tatlıses, o günlerde çektiği ve 13 bölüm süren ‘Aşık Oldum’ dizisinde de Emel Yıldırım ile kamera karşısına geçmişti. Hatta aralarında aşk dedikodusu bile çıkmıştı.



Ünlü bir modacı olan Emel Yıldırım, ünlü iş adamı Erdal Acar‘la 19 sene boyunca evli kaldı. 2014’te evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren çift, birbirlerinden maddi ya da manevi herhangi bir şey talep etmedi. Bu evliliklerinden Eremcan ve Cansu adında 2 çocuğu var.