Eliz'den kardeşine destek
Stilist Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olup 'Poyraz' adını aldı. Poyraz Sakuçoğlu ''Bu kararı 1 yıl önce aldım'' dedi. Kardeşinin ameliyatla erkek olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu.
Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. 'Her zaman yaşamak istediğim hayat için bir yıl önce bugün karar aldım. Bu taze bir başlangıç. Hayatımda yeni bölüm yazılmayı bekliyor.' İçi ile dışının artık aynı olduğunu belirten Poyraz Sakuçoğlu, bir takipçisinin sorusuna şu yanıtı verdi:
'Gerçek cinsiyetimi yaşama zamanı geldi. Hissetiğim gibi, erkek olarak. Daha şimdiden hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum.'
Kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu. Instagram hikayesinden paylaşım yapan Eliz Sakuçoğlu, kardeşinin yanında olduğu mesajını verdi. "Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim"
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