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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.07.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Elif Gönlüm ve dedektifine şok! 14 yıl hapsi istendi

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Elif Gönlüm ve dedektifine şok! 14 yıl hapsi istendi

Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e, manken ve sunucu Gül Gölge'yi özel dedektifle izletmekten dava açıldı. Özel dedektif tutarak Gül Gölge'nin fotoğraf ve videolarını çektirerek kurduğu internet sitesinde yayınladığı iddiasıyla Elif Gönlüm hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 9 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Elif Gönlüm'ün telefon rehberinde 'Revenge'(İntikam) olarak kayıtlı bulunan özel dedektif Nuri Keske hakkında ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Elif Gönlüm bir dönem yakın arkadaşı olan manken ve sunucu Gül Gölge'yi tehdit etmek suçundan da ceza almıştı.

İDDİANAMEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde Elif Gönlüm ve özel dedektif Nuri Keske'nin hakkında şu iddialara yer verildi:

Bir dönem yakın arkadaş olan manken ve sunucu Gül Gölge ile basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ün arası 2015'te bozuldu. Gül Gölge'nin avukatı Altın Mimir, hakaret ve tehdit suçlarından Elif Gönlüm hakkında suç duyurusunda bulundu.

HER ANINI TAKİP ETTİRDİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinden alınan izinle Elif Gönlüm'ün evinde yapılan aramada, bilişim araçlarına(telefon tablet, bilgisayar) el kondu. Yapılan incelemede Elif Gönlüm'ün telefonundaki yazışmalarından özel dedektif Nuri Keske'yi Gül Gölge'nin özel hayatına ilişkin görüntülerini kayda alması için tuttuğu ortaya çıktı.

İstanbul'da özel dedektiflik bürosu olan ve yanında 10 kişi çalıştırdığı belirtilen Nuri Keske'nin, Gül Gölge'nin günlük yaşamının her anını takip edip, rapor halinde Elif Gönlüm'e bildirdiği ileri sürüldü. Gül Gölge'nin özel fotoğrafların yayınlandığı internet sitesindeki fotoğrafların Elif Gönlüm'e ait bilişim araçlarında yer alan dijital klasördeki fotoğraflar olduğu tespit edildi. Elif Gönlüm'ün internet sitesi kurarak Gül Gölge'yi küçük düşürücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Avusturya'da yaşayan Nuri Keske'nin ifadesini alamayan savcılık Elif Gönlüm'ün savunmasını aldı. Gül Gölge'ye yönelik kişisel bilgileri depolamadığı ve internette yayınlamadığını belirten Elif Gönlüm, Nuri Keske'nin eşinin arkadaşı olduğu ve mahkemelerde bilirkişi ve emlak danışmanı olarak bildiğini belirtti. Nuri Keske'yi, Gölge'yi takip etmesi için tutmadığını belirten Gül Gölge, bilirkişi raporunda yer alan Nuri Keske ile yaptığı görüşmelerin marka, patent, emlak işlerinin takibi ve kuracakları internet sitesinin yapım aşamasıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.

TELEFONUNA REVENGE (İNTİKAM) ADIYLA KAYDETMİŞ...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü'nün Adli Bilişim raporunda ise, yapılan açık kaynak araştırmasında Elif Gönlüm'ün telefonda Nuri Keske'nin telefonunun Türkçe 'İntikam' kelimesinin İngilizce karşılığı 'revenge' adıyla kayıtlı olduğu belirtildi. Gönlüm ve Keske arasındaki WhatsApp üzerinden yaptığı konuşmalarda Murat, Gül ve Mina isimli kişilerin ikametgah bilgilerinin yer aldığının belirtildiği raporda, web sitesi ile ilgili hazırlığın olduğu, isim bilgileri mesajlarda yer almayan şahısların takip edildiği, oyuncaklar adı altında üstü kapalı bir takım cihaz ve videolardan bahsedildiği takip sonucu elde edilen bilgilerin aktarıldığına dair görüşmeler yapıldığına dikkat çekildi. 17 Ocak 2015'te açılan internet sitesinde ise Gölge'nin görüntülerinin yayınlandığı aktarıldı.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede Elif Gönlüm'ün özel dedektif Nuri Keske vasıtasıyla bir ay süreyle izlettirdiği Gül Gölge'nin özel hayatına ilişkin gizli çekim fotoğraf ve videoları kayda aldırıp, depoladıkları iddia edilerek, zincirleme özel hayatın ihlal etmek suçu ve internet sitesiyle fotoğraf ve videoları yayarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlarından yargılanmaları istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nden kabul ettiği iddianamede Elif Gönlüm'ün 4 buçuk yıldan 9 buçuk yıla kadar, Nuri Keske'nin de bir buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

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