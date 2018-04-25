Eğlence bu kulüpte

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
25.04.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Eğlence bu kulüpte

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Eğlence bu kulüpte

Kemer Country Club, birbirinden eğlenceli ve heyecanlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kulüpte önümüzdeki günlerde Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları’nın finali, Big Boyz Festival ve Urban Picnic etkinlikleri yapılacak.

Büyüklere oyuncaklar

Kemer Country Club, 5-6 Mayıs günlerinde Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival’e ev sahipliği yapacak. “Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle ikincisi düzenlenecek etkinlik, meraklılarına hava, kara ve denizde kullanılan heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı festivalde Teoman, Fatma Turgut, DJ Burak Yeter ve Deeperise da konser verecek.

Eğlence bu kulüpte
Ormanda gece pikniği

Türkiye’nin ilk ve tek gece pikniği Urban Picnic, 12-13 Mayıs’ta Kemer Country Orman Evi’nde düzenleniyor. Hybrid ile Yemek.com’un organizasyonuyla bu yıl ikincisi yapılan Urban Picnic, karnaval havasında gerçekleşecek.
İki gecelik etkinlik, yaklaşık 5 bin kişiyi bir araya getirecek. Katılımcılar, farklı mutfaklardan yüzlerce lezzeti ek ücret ödemeden ve sınırsız olarak tatma şansı yakalayacak. Etkinlikte konserler de düzenlenecek.

Eğlence bu kulüpte
Eğlence bu kulüpte

Final heyecanı

Mazda’nın sponsorluğunda Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde bu yıl ilki gerçekleşen Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları’nda final heyecanı yaşanıyor.
İsmini, “at ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri” anlamına gelen “Jinba Ittai” kavramından alan organizasyonun ilk ayağı 24-25 Şubat’ta, ikinci ayağı da 24-25 Mart’ta gerçekleşti. Finaller ise 28-29 Nisan’da yapılacak.
Final günü DJ Tankut Karakut ve tenor Ünüşan Kuloğlu’nun eşlik edeceği barbekü partisi de düzenlenecek.

Eğlence bu kulüpte

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