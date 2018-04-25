Eğlence bu kulüpte
Kemer Country Club, birbirinden eğlenceli ve heyecanlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kulüpte önümüzdeki günlerde Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları’nın finali, Big Boyz Festival ve Urban Picnic etkinlikleri yapılacak.
Büyüklere oyuncaklar
Kemer Country Club, 5-6 Mayıs günlerinde Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival’e ev sahipliği yapacak. “Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle ikincisi düzenlenecek etkinlik, meraklılarına hava, kara ve denizde kullanılan heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunacak. Aksiyon ve eğlencenin zirve yapacağı festivalde Teoman, Fatma Turgut, DJ Burak Yeter ve Deeperise da konser verecek.
Ormanda gece pikniği
Türkiye’nin ilk ve tek gece pikniği Urban Picnic, 12-13 Mayıs’ta Kemer Country Orman Evi’nde düzenleniyor. Hybrid ile Yemek.com’un organizasyonuyla bu yıl ikincisi yapılan Urban Picnic, karnaval havasında gerçekleşecek.
İki gecelik etkinlik, yaklaşık 5 bin kişiyi bir araya getirecek. Katılımcılar, farklı mutfaklardan yüzlerce lezzeti ek ücret ödemeden ve sınırsız olarak tatma şansı yakalayacak. Etkinlikte konserler de düzenlenecek.
Final heyecanı
Mazda’nın sponsorluğunda Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde bu yıl ilki gerçekleşen Mazda Jinba Ittai Cup Engel Atlama Yarışmaları’nda final heyecanı yaşanıyor.
İsmini, “at ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri” anlamına gelen “Jinba Ittai” kavramından alan organizasyonun ilk ayağı 24-25 Şubat’ta, ikinci ayağı da 24-25 Mart’ta gerçekleşti. Finaller ise 28-29 Nisan’da yapılacak.
Final günü DJ Tankut Karakut ve tenor Ünüşan Kuloğlu’nun eşlik edeceği barbekü partisi de düzenlenecek.
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