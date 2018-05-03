Eğitim ÇABA’sı
ÇABA Derneği’nin kermes etkinliğinin 9’uncusu 2-3 Mayıs’ta düzenlendi. Four Seasons Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşen kermeste Türkiye’nin önde gelen markaları stant açtı.
Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) Başkanı Özlem Zehebi, yönetim kurulu üyeleri ve dernek gönüllülerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kermeste 130’u aşkın marka stant kurdu.
Revna Demirören, Yelda Demirören, Şebnem Çapa, Ceylan Çapa, Zeynep Yılmaz, Yasemin Özilhan, Şeyma Subaşı gibi tanınmış isimler de etkinliğe katılarak derneğe destek verdi. Kermesten elde edilen gelir, Elazığ’da yapımı devam eden 16 derslikli ÇABA İlkokulu’nun inşaatına aktarılacak.
Serra Kızıl - Revna Demirören
Yasemin Özilhan
Yelda Demirören - Lal Ersu
Şebnem Çapa
Şeyma Subaşı, etkinliğe kızı Melisa ile katıldı.
Eda Kosif
Melda Kosif - Yasemin Kamhi
Atasay Kamer - Simay Uras - Cihan Kamer
Ayşegül Dinçkök
Bafetimbi Gomis - Abdurrahim Albayrak
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