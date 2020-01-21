Ece Erken'in sahte paylaşımı işe yaramış

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında internetten bulduğu bir çiçek görselini kendisine gelmiş gibi paylaşmıştı. Bir Twitter kullanıcısı Ece Erken'in bu numarasını ortaya çıkarmış, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Erken, paylaşımı birini kıskandırmak için yaptığını ve işe yaradığını söyledi.





