Ece Dağıstan kimdir kaç yaşında?
Ece Dağıstan, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile evlilik kararının ardından magazin gündemindeki isim oldu. Bir süredir ünlü isimle birlikte olan Ece Dağıstan, Milano'da 24 Ocak tarihinde dünya evine girecek. Peki, Ece Dağıstan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Fazıl Say ile 24 Ocak tarihinde Milano'da dünya evine girecek olan Ece Dağıstan, 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservaturavarında eğitim gören Ece Dağıstan, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi’nde "Konser Piyanistliği" ve de “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etti.
Ece Dağıstan, Teoman ile birlikte çalışmıştır.
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