Dünyanın en korkunç şeyi kaş aldırmak

◊ Son filminiz “My Dinner With Herve”ün üzerinde çok uzun zaman çalıştığınızı duydum. Ne kadar sürdü filmi hayata geçirmeniz?

- Filmi yapmamız oldukça uzun zaman aldı... Yönetmenimiz Sacha Gervasi 2003 ya da 2004’te New York’a tiyatro oyunuma gelmişti. Oyundan sonra yemeğe gittik. Sacha o zamanlar “My Dinner With Herve”ü kısa film olarak yazmıştı. 25 sayfalık bir filmdi. Yemekte bana anlattı. Geçen süre içerisinde hep Herve ile ilgili konuştuk. Bir taraftan o başka işler yaptı, ben de başka işler yaptım. 14-15 yıl sonunda filmi hayata geçirmek için her şey yolunda gitti. HBO da filmi istedi ve yaptık.

◊ Senaryonun yazım aşamasına ne kadar dahil oldunuz?

- Sacha birkaç farklı taslak yazmıştı, onları okudum. Ama arayıp bu fikir hakkında ne düşünüyorsun, nasıl yapmalıyız diye sormadı. Filmin arkasındaki yaratıcı güç Sacha’ydı sonuçta...

◊ Sacha Gervasi size Herve hakkında birçok kaset verdiğini söyledi, izlediniz mi o kasetleri?

- İzlemedim... Yaşayan, nefes alıp vermiş bir insanı oynamanın en zor yanı da bu.

◊ Nedir?

- İmitasyondan kaçmak... İlk defa bir insanın hayatını oynadım. Herve’ün imitasyonu olmak istemedim. Eğer o kasetleri izleseydim Herve’ün kopyası olabilirdim. Büyük ihtimalle bilinçaltıma yerleşirdi o kasetler... Ben oyuncu olarak kendi yorumumu katmak istedim.

İNSANLAR ACIMASIZ

◊ Role hazırlanmanızdan konuşalım biraz da... Mesela Herve’ün aksanı, duygusal durumu...

- Karakterin içine girmek ve sonrasında sette her şeyi gösterecek kadar rahat olmak zaman alıyor. Herve bende olmayan farklı cücelik özelliklerine sahip.

Karakterin kendi versiyonumu yaratmak istediğimi söyledim, yoksa maske takıyor olacaktım. Ses ve konuşma üzerinde çok çalıştım. Sacha, Herve’ün sesi için “içine helyum çekmiş bariton” derdi... Tüm hazırlıklar bir yana en çok canımı yakan kaşlarımı aldırmak oldu. Benim kalın kaşlarım var, Herve’ün kaş şekli daha ince ve güzeldi. Neden kaş aldırılır? Bence dünyanın en korkunç şeyi ama yapmak zorundaydım...

◊ Filmi izlerken beni en etkileyen şey insanların Herve’e karşı zalim davranmasıydı...

- İnsanlar acımasız. Boyumuz, kilomuz, ten rengimiz... Karşısındakini eleştirecek bir şeyler arıyorlar resmen. Bir de güvensizler.

Bu acımasızca aşağılama durumu içinde derin güvensizlik yaşayanlar da var. Onlar bu şekilde davranarak iyi hissediyor. Karşısındaki kısa boyluysa o kişiye bunu hatırlatarak daha iyi hissediyorlar. Bu insanlar için üzülüyorum. Herve çok gururlu bir adamdı. O insanlara karşı sessiz kalmadı. Kendini sevdi. Biyonik cüce tişörtü giyiyordu mesela. Kim yapar bunu!

◊ Her zaman yanında bıçak taşırmış, doğru mu?

- Evet doğru...

O DİZİYİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVDİM

◊ Emmy Ödül Töreni’ne geçmek istiyorum... “GOT” (Game of Thrones) en iyi dramayı, siz de en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazandınız. Dizi son sezonuyla izleyiciye veda etmeye hazırlanırken sahnede nasıl hissettiniz?

- Game of Thrones’un çekimlerini temmuz ayında bitirdik. Tabii ki çekimler bitince kalplerimiz acıdı... Harika bir dizi olmasının yanı sıra bizim hayatımız olmuştu. 9 yıl, dile kolay.

◊ Gerçi diziyle gelen şöhreti sevmediğinizi söylediniz...

- GOT harikaydı. O diziyi her şeyden çok sevdim. Dizinin bana verdiği en güzel şeylerden biri ne biliyor musun, “sorumluluk”. Herve gibi, I Think We Are Alone Now gibi daha küçük projeleri tanıtacak platform sağladı. Çünkü gerçekten yapmak istediğim, gurur duyduğum işleri yapıyorum ve onların promosyonunda da yer almak istiyorum. GOT bana bu platformu bana sağladı.

◊ Kalplerimiz acıdı dediniz. GOT’un çekimleri sona erince, kalp kırıklığına karşı bir destek grubu kurmalısınız belki de...

- Benim için mi diyorsun kendin için mi diyorsun bunu (gülüyor). Ben iyiyim peki sen! Hepimiz iletişim halindeyiz. Tüm kadronun dahil olduğu mail grubumuz var, oradan konuşuyoruz, birbirimizden haber alıyoruz. Sen de yer almak ister misin? (Gülüyor)

YÜZLERİNE BENİM DÖVMEMİ YAPTIRAN HAYRANLARIM VAR

◊ Hayır teşekkür ederim. Belki fanların ihtiyacı olur... Peki fanlarla yaşadığınız en garip anınız neydi?

- Her kategoriden çok fazla anım var. İyi ama garip mi, kötü ama garip mi, komik mi, ne tür anı istersin?

◊ Fark etmez...

- İnsanlar yüzlerine benim dövmemi yaptırıyorlar. Tamam “Game of Thrones”ta canlandırdığım Tyrion karakterinin dövmesini yaptırıyorlar ama o benim sonuçta. Vücutlarına beni kazıtıyorlar, bana oldukça garip geliyor.

◊ Hiç gördünüz mü dövmenizi yaptıran bir hayranınızı?

- Gördüm tabii... İçimden “selam, yüzündeki benim” demek geliyordu. Bir diğeri de 3-4 yıl önceydi. Köpeğimi gezdiriyordum, benim köpeğim başka bir köpeği koklamaya başladı. Böyle durumda genelde köpek sahipleri karşısındaki kişinin köpeğinin adını sorar, ben de öyle yaptım. Bir sessizlik oldu. Sonra kadın “Tyrion” dedi. Gerçekten çok utanmıştı.

◊ Birçok oyuncu son sezonu göremedi. Senaryo gelene kadar endişe ediyor muydunuz ya da senaryo gelince sezon sonuna kadar kalıp kalmadığınızı kontrol eder miydiniz?

- Her sezon, son bölümün son sayfasından okumaya başlardım. Elimde değildi. İlk sayfadan okumaya başlayamıyordum. Yaratıcılarımız Dave ve Dan tüm sezonun senaryosunu bir anda verirdi. Sadece bu son sezon dışında her sezon 10’uncu bölüme gidip geriye doğru okurdum.

◊ Jimmy Kimmel Show’da kazandığınız ödüllerin önemli olmadığını söylediniz. Eğer ödüller önemli değilse hayatınızda ya da kariyerinizde nedir önemli olan şeyler, nelerle gurur duyuyorsunuz?

- Ailem dışında yaptığım işlerden gurur duyuyorum. Bir şeyi yaratmak, ortaya çıkartmak bana gurur veriyor. Hele bu filmdeki gibi projenin doğuşundan itibaren içindeysem benim için ayrı bir gurur.

◊ “Game of Thrones”un seti ve kostümleri hakkında konuşmadan geçemeyeceğim. Bence muhteşem set ve muhteşem kostümler...

- Teşekkürler... Biz oyuncular sete gidene kadar yapılan o kadar çok iş ve detay var ki açıklamak zor. Set dizaynımızı Deb Riley yapıyor, kostümlerimizi Michelle Clapton. Michelle’in kostümlerini giymek bir saat sürüyordu. Kadınlarınki daha da uzun... Çıkarmak da yarım saat sürüyordu ve iki kişi bize yardım ediyordu. Yardımsız mümkün değildi. Sete gelirsek... Gerçeküstüydü. Var olan sete yeni parçalar ekler, biraz değiştirip yeni set yapılırdı.

DARMADAĞINIK BİR ADAMDIM

◊ Herve’e geri dönersek... Oldukça acıklı bir son yaşadı. Şöhretten şikayet ediyorsunuz ama filmde şöhreti kaybedince neler olduğunu gördük. Filmden sonra şöhrete karşı biraz daha bakış açınız değişti mi?

- Tabii ki... Şöhretin iyi ve kötü yönlerini biliyorum. Karşında oturup şöhretten nefret ediyorum demeyeceğim çünkü şöhret bazı kapıları kolaylıkla açıyor. Eğer elimden giderse ne olur? Hazır olmalıyım, şöhretten önce kim olduğumu unutmamalıyım.

Gençken darmadağınık bir adamdım. Eğer o zamanlar şöhret olsaydım farklı olurdu. Daha geç yaşlarda yakalamam belki daha iyi oldu çünkü ayaklarım yere sağlam basıyor. Ayrıca beş parasız olmanın, hiçbir şeyi karşılayamamanın nasıl olduğunu iyi biliyorum.