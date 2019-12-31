MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDostluk bitti! Demet Akalın ile Selin Ciğerci birbirlerini takip etmeyi bıraktı
GeriMagazin Dostluk bitti! Demet Akalın ile Selin Ciğerci birbirlerini takip etmeyi bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 31.12.2019 - 14:23,Son Güncelleme:/

Dostluk bitti! Demet Akalın ile Selin Ciğerci birbirlerini takip etmeyi bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dostluk bitti! Demet Akalın ile Selin Ciğerci birbirlerini takip etmeyi bıraktı

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Selin Ciğerci'yi Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Ciğerci'den de hamle gecikmedi!

Dün akşam evinde yılbaşı partisi veren Demet Akalın'ın misafirleri arasında; Esra Balamir, Özlem Yıldız Gülşah Saraçoğlu gibi isimler vardı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Akalın'ın takipçileri, Selin Ciğerci'nin bu özel gecede neden olmadığını sordu.

Konuyla ilgili iki taraf da sessizliğini korurken Akalın'ın Ciğerci'yi takipten çıkması herkesi şaşırttı. Ciğerci'den Akalın'ın bu hamlesine cevap gecikmedi. Bütün sosyal medya hesaplarından Akalın'ı çıkaran Ciğerci 'dostluk bitti' mesajı verdi.

NİKAH ÖNCESİ DE SIKINTI YAŞAMIŞLARDI

Ekim ayının sonunda Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'nin nikah şahidi Demet Akalın oldu. Ancak kına gecesinde Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle reklam konusunda anlaşması Demet Akalın'ı kızdırdı. Kınada attığı tüm hikayeleri kaldıran Akalın, düğüne gitmekten vazgeçtiğini ancak Selin Ciğerci'nin kendisini arayıp ağlayınca dayanamadığını söylemişti.

Dostluk bitti Demet Akalın ile Selin Ciğerci birbirlerini takip etmeyi bıraktı

 
   

Ferdi Kaza Sigortası Beklenmedik Kazalara Karşı YanımızdaHayat bu beklenmedik durumlar beklenmedik zamanlarda hepimizin başına gelebilir. Evde, işte, yolda, belki arkadaşınızla bir pazar yürüyüşünde ya da eski dostlarla yapılan bir yemek organizasyonunda... Bu durumlarda Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonrasında uğrayabileceğiniz maddi kayıpları güvence altına alabilir, hayatı güvence altında daha kolay yaşayabilirsiniz. Ferdi Kaza Sigortasının detaylarını ve kapsamlarını Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hakan Muştu ile konuştuk, daha detaylı bilgi için videomuzu izleyebilirsiniz.(Spornsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle