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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
ANTALYA (İHA)
02.07.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Gözyaşları sel oldu! Dominik'te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın cenazesi toprağa verildi!

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Gözyaşları sel oldu! Dominik'te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın cenazesi toprağa verildi!

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) cenazesi baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını öperek, 'Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem' sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Baycın, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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  • Alper Baycının cenazesi Antalyaya getirildi
  • Alper Baycının cenazesi Antalyaya getirildi
  • Alper Baycının cenazesi Antalyaya getirildi
  • Alper Baycının cenazesi Antalyaya getirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bir yarışma programı için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın için Muratpaşa Camisi'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. 
 
Törende anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü. 
          
"Annem, anneciğim hakkım helal sana. Sen de hakkını helal et. Herkese helal et anneciğim. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin ama ömrünü değil." diyen anne Baycın'in, gözyaşı dökmesi törene katılanları da ağlattı. Sözlüsü Yasemin Çelik'in de tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Baycın'ı, yakınları, arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile aralarında televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da olduğu çalışma arkadaşları uğurladı. 

Baycın, kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da aralarında olduğu çalışma arkadaşları katıldı. 

Dominikte öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycının son sözleri yürek burktu
Dominik'te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın son sözleri yürek burktu
Dominik'te öldürülen kameramanın annesinin feryatları yürek burktuDominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) cenazesi baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını öperek, 'Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem' sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
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