Doğacak bebek için isim koçu tuttular
Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, şu günlerde doğacak bebeklerinin ismi konusuna yoğunlaştı. Çift bu iş için isim koçu tuttu.
Oyuncu Şükran Ovalı ile Beşiktaş forması giyen eşi Caner Erkin, kız bebek bekliyor. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; üç aylık hamile olan Ovalı, bebeğin adı için isim analizi yapan uzmanlarla görüşüyor. İsim koçu, bebeğin 'şanslı' ve 'güçlü' olması için burcuna göre üç isim belirledi. Bu isimler arasında kararsız kalan ünlü çift, isim analizi ile devam eden görüşmelerin ardından bebeğin adına karar verecek.
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