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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Dilber Ay'ın mirası aileyi karıştırdı

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Dilber Ay'ın mirası aileyi karıştırdı

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın mirası çocuklarını birbirine düşürdü. Sanatçının küçük kızı, annesinin mezarını açtırmak için harekete geçti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, oğlu Ünal ve kızı Filiz kozlarını canlı yayında paylaştı.

İBRAHİM KARAKAŞ: ÜRYAN GELDİM, ÜRYAN GİDERİM

Ben öyle bir insan değilim. Eşim öldü, ikinci gün miras derdine düştüler. Ben acımı yaşayamadım. Ben bunların mallarını mülklerini belgeli olarak hepsine verdim. Bunlar neyin peşindeler. Rahmetli oldu eşim. Bunları topladım; 'Ben sizin babanızım, sizi bırakacak insan değilim. Dedikodulara kulak asmayın' diye söyledim. Bana 'aylık sana kalmayacakmış' dediler. Ben Ahmet'i Mehmet'i kaybetmedim. Koskoca Dilber Ay gitti. Bana 20 sene baba demişler, şimdi abi diyorlar. Ben onlara öz babalarını yapmadıklarını yaptım. Mükafatı bu mu? Hepsi 50-52 yaşında... Benim yaşımda insanlar. Ben neyin krizini yöneteceğim? Ben Dilber Ay'ın mezarını açtırmam. Ev ile arabayı istiyorlarsa onlara veririm. Üryan geldim, üryan giderim.

 DİLBER AY'IN OĞLU ÜNAL: ANNEMİN MEZARINI AÇTIRMAM!

Mezarın açılacağını yeni duydum. Neden böyle yaptılar ben anlıyorum. 630 m2 yer var ben 210'ar m2 bölüştüreceğim dedim. Devlet bana verdiyse Allah var yukarıda. Kardeşim neden böyle bir şey yaptı. Mirasın 4'te 3'ü bana kaldı. Ama Allah için bir hak var. Ben bunu neden alayım?
Annemin 15-20 bin kadar borcu vardı. İbrahim Abi'ye 'arabayı sat, annemin borcunu kapatalım. Ankara'daki evi sana vereyim' dedim. İbrahim Abi de sağ olsun 'tamam oğlum' dedi. 'Düzce'deki ev ile arsayı da biz bölüşelim' dedim. Benim bu durumlardan haberim yok. İbrahim Abi bana bir mahkeme kağıdı getirdi. Mirasın 4'te 3'ü bana kalmış, 4'te 1'i İbrahim Abi'ye kalmış. Kızlar neden nüfusa kayıtlı değil bilmiyorum. Ben gidip araştırdım. 'Kayıtta yok' dediler. Ama 'yok' dediler diye kardeşlerimin hakkını mı yiyeceğim? Ben bütün mirası onlara veririm gerekirse o mezarı açtırmam. Böyle bir şey olabilir mi?

 KIZI FİLİZ: DEVLET BİZİ TANIMIYOR

İbrahim Bey 'ben oraları kendi emeğimle aldım' demiş, hangi emek? Hangi gün benim anneme yardım etmiş. Şimdi çıkıp diyor ki, bunlar miras peşine düşüyor. Kendi değil miydi televizyonlara çıkıp 'mezarını yaptıramadım' diye ağlayan? Annemin 40'ında yoktu 52'sinde yoktu. Benim annemin paralarını yedi insafsız. Ben malında mülkünde değilim. İbrahim Bey bunu biyi bilir. Annem öldü 3. günü İbrahim Bey bir gitti. Bir daha uğramadı. Miras araştırmaya gitmiş. 'Ankara'daki ev senin' diye en başından söyledik. Biz nüfusta annemin üstüne görünmüyoruz. Devlet bizi tanımıyor. İbrahim Bey'in bizi toplaması lazımdı. O bunu yapmadı. Bizi bu duruma düşüren İbrahim Abi'nin kendisi.

 

 

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