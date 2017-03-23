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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.03.2017 - 14:54, Son Güncelleme:

' Devran Çağlar öldü' iddiaları sosyal medyaya damga vurdu - Devran Çağlar konuştu

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' Devran Çağlar öldü' iddiaları sosyal medyaya damga vurdu - Devran Çağlar konuştu

Devran Çağlar'ın öldüğü iddiaları sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyada sık sık vefat haberleri vermesiyle tanınan şarkıcı Onur Akay'ın twitter hesabından atılan bir 'Devran Çağlar hayatını kaybetti' mesajı paylaşıldı. Ancak Onur Akay, kendisinin böyle bir haber paylaşmadığını, twitter hesabının hacklendiğini söyledi.

Şarkıcı Onur Akay'ın twitter hesabından paylaşılan 'Devran Çağlar hayatını kaybetti' mesajı ortalığı karıştırdı... hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Devran Çağlar "Ben ölmedim, büyük bir yanlışlık olmuş.  Telefonlara cevap vermekten bıktım. Ailem büyük panik yaşadı" dedi. Onur Akay ise twitter hesabının hacklendiğini söyledi.

Onur Akay'ın twitter hesabından "Devran Çağlar yaşadığı Almanya'da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nur içinde yatsın..." mesajı paylaşılmıştı.

Onur Akay Sanat dünyasının felaket tellalı
Onur Akay 'Sanat dünyasının felaket tellalı '

Devran Çağlar öldü iddiaları sosyal medyaya damga vurdu - Devran Çağlar konuştu

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Devran Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol almıştır. Rol aldığı sinema filmleri; Acılar İçinde, İtirazım Var ve Bir Kadın Yüzünden.

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