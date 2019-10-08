Detaylara dikkat
Hande Yener, salaş ancak hayli planlı bir görünümle sonbahar modasına selam çakıyor.
Aksesuvarlarla başlayalım: Hande Yener’in Doc Martins botları ve çantası hayli güzel.
Spor şık sonbahar tarzı isteyenler için garanti ürünler bunlar...
Crop top bluzuna da laf yok.
Yırtık havadaki eteğini, bu aralar hayli revaçta olan kovboy trendine gönderme yapan bir jean montla takımlamış.
Gözlüğün rengi de hem montla hem de kombinin tamamıyla uyumlu, paslaşma halinde.
Ancak sanki gözlük biraz daha büyük olsa, Yener’in yeni işlem görmüş havasındaki kaşlarını gizlese, ortaya daha havalı bir görünüm mü çıkardı? Küçük bir detay ama, tüm imajı bozmakta başarılı...
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