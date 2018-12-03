Deren Talu'ya ret
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyada Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili üç sosyal medya kullanıcısından korunmak için mahkemeye başvurdu.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede aşk iddialarının asılsız olduğunu belirten Talu, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü. Mahkeme, Deren Talu’nun korunma talebini reddetti.
HANDE ÜNSAL: ''BAŞARI ELDE ETTİKÇE YALNIZLAŞIYORSUN''
Yorumları Göster
Yorumları Gizle