Deniz Seki'den sürpriz aşk haberi! Murat Karabova kimdir?
Deniz Seki ile Murat Karabova aşk yaşamaya başladı. Haberi ilk kez Duymayan Kalması ekibi duyurdu. Murat Karabova, Seda Sayan’ın sevgilisi olarak tanınmıştı.
Zor günleri geride bırakan Deniz Seki’den sürpriz bir aşk haberi geldi. Gündüz kuşağı programı Duymayan Kalmasın’da kısa bir süre önce çocukluk aşkı Faruk Salman ile yollarını ayıran Deniz Seki'nin kalbini Seda Sayan’ın eski aşkı Murat Karabova'ya kaptırdığı iddia edildi.Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti .
MURAT KARABOVA KİMDİR?
İsmini Seda Sayan ile yaşadığı ilişkiyle duyuran ve sık sık magazin sayfalarına konu olan Murat Karabova, 1971 yılında doğdu. Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce pek çok farklı isimle geçen Murat Karabova, galericilik yapıyor.
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