Çocuklar Duymasın setinden sürpriz aşk haberi!
'Çocuklar Duymasın' dizisiyle ekranlarda olan Deniz Gök, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Gök, merak edilenleri canlı yayında anlattı...
Yıllardır izleyicilerinin gönlüne taht kurmayı başaran Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu ve senaristi Deniz Gök, 2.Sayfa'ya konuk oldu. Deniz Gök, yine aynı dizide senaristlik ve oyunculuk yapan erkek arkadaşı Etem Caner Karüç ile ilişkisi hakkındaki soruları cevapladı.
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