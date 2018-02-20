Demet Şener'den Demet Akalın'ın sözlerine cevap

Demet Akalın, gazetecilerin bir sorusu üzerine ‘Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene, ben çoluklu çocuklu, dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra’ demişti.



Bu sözlerin ardından Demet Şener avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla bir açıklama yaptı.



DEMET AKALIN‘IN SÖZLERİ NEDENİYLE ZORUNLU AÇIKLAMA:

Dün sabah Demet Akalın tarafından basına verilen röportaj müvekkilim Demet Şener hakkında direkt olarak kamuoyu önünde aşağılayıcı küçük düşürücü ve gerçekdışı birçok beyan ve gönderme içermektedir. Öncelikle müvekkilim ne dul nede işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır. Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir. Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır. Demet Şener ne yuva yıkmıştır, ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu hâksiz ve mesnetsiz suçlamalar karşında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır.

Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul, issiz ve çoluklu çocuklu kalacağı da sadece yüce Allah in takdir edeceği bir durumdur.

Saygılarımızla

Demet Şener vekili

Av. Aslı Hatemi

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