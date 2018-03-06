İhanetin ayrıntıları ortaya çıktı! Demet zarfın içinden çıkanları görünce fenalaştı...

İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Demet Şener ile avukatı Aslı Hatemi katıldı. Edvina Sponza’yı ise avukatları temsil etti. Tanık olarak dinlenen Demet Şener’in 10 yıllık spor hocası Eftan Metin, “2016 Eylül ayı evde antreman yapıyorduk. Demet Hanım’a bir zarf bırakmışlar. Zarfı açtığında zarfın içinden siyah sutyen ve iç çamaşır ile bir not çıktı. Notta “bunu yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir” diye yazıyordu. Notun altında kimin gönderdiği yazmıyordu. Demet bunu gördüğünde fenalaştı. Bu notun akabinde yarı çıplak ve tamamen çıplak iki fotoğraf Demet Şener’in tablet bilgisayarına düştü. İbrahim’in telefonuna da aynı fotoğraflar geldi. Sonra Edvina Sponza, İbrahim’le olan yazışmalarını zarf içerisinde Demet Şener’e yolladı. Bu zarfları Edvina Sponza’nın şoförü getirdi. Bu olayları çocuklardan saklamak için Demet Hanım çaba gösterdi” dedi. Demet Şener’in ağabeyi Enis Şener de, “Edvina Sponza bana telefonla ulaşarak İbrahim’le ilişkisinin olduğunu söyledi. İlişkisinin ispatı belge ve fotoları Demet’e vermemi söyledi. Whatsap üzerinden İbrahim’le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi. Yazışmalarda İbrahim’in Demet’ten ayrılması gerektiği, İbrahim’le evleneceklerini ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı şeklinde mesajlar vardı. İbrahim’le çektiği fotoğrafları attı. İbrahim’in kendisine aldığı hediyeleri gösterdi” dedi.

YAŞADIKLARIMI GÖRDÜNÜZ

Edvina Sponza’nın tanığı Nilüfer Vurgun da, “Edvina 20 yıllık arkadaşım. İlişki haberlerini basından gördükten sonra Edvina’yı aradım. Edvina bana “İbrahim’le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım” dedi. İlişki iddialarını doğrulamadı. Eğer ilişkileri olsaydı bana söylerdi” diye konuştu. Tanık Aslı Gülen Kozanoğlu ise, “ Edvina’yla 11 yıl önce çocuklarımız vasıtasıyla arkadaş olduk. Demet ve İbrahim’i tanımam. Biz 3 ay Edvina’yla Çeşme’de tatildeydik. Tüm yaz ayları boyunca Edvina’nın İbrahim Bey’le hiçbir diyaloguna şahit olmadım. Edvina bana İbrahim’le ilgili hiçbir şey anlatmadı. Basında bu olayı duydum. Edvina’ya bu olayla ilgili bir şey sormadım” dedi.

Mahkeme İbrahim Kutluay ile Demer Şener arasında gerçekleşen boşanma davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı adliye koridorunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Demet Şener, “Mahkemede dinlediniz her şeyi zaten, yaşadıklarımı görmüş oldunuz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım” dedi.