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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
05.04.2018 - 15:38, Son Güncelleme:

Demet Akalın’dan korkuyordum

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Demet Akalın’dan korkuyordum

5 yıl önce “O Ses Türkiye”ye katılmış, Murat Boz’un takımına seçilmişti. Ancak finale kadar yürüyemedi. “Rüya bitti” dediği sırada ise kendini Demet Akalın’a vokal yaparken buldu. Akalın’ın desteğiyle ilk single’ı “Oh Olsun”u çıkaran Ömer Topçu, “Şarkılarımı sevdirmeden ölmek istemiyorum” diyor.

Müzikal çalışmalar öncesindeki hayatınızdan bahseder misiniz?

- 1986’da İstanbul’da dünyaya geldim. Konservatuvar okumak istedim fakat kazanamadım. Okulum bittikten sonra birçok işte çalıştım. Derken “Star Avı” adlı bir müzik yarışma programı başladı. O yarışmada üçüncü oldum. Yarışmadan sonra Ercan Saatçi ve Erol Köse albüm teklifinde bulundu. Ancak proje iptal oldu. Sonra şehir şehir gezip program yaptım.

◊ “O Ses Türkiye”ye katılma fikri kimden çıktı?

- Barda programlar yaptığım dönemde bir gün solist bir arkadaşım aradı “Ömer o yarışmaya girmek istiyorum, benimle gelir misin?” dedi. “Ben de şansımı denemeliyim” dedim. Eleme saati geldi, içeri önce arkadaşım girdi. Çıktığında olmamıştı. Ardından ben. Girer girmez gözlerimi kapattım ve şarkımı okudum. “Meğer ne kaybetmişim, canımdan çok sevmişim, affet çok geç anladım”... Asya’nın bu şarkısında okurken canım yanmıştı. Bir daha okuttular, bir daha... Ve “O Ses Türkiye”ye bu şekilde girdim.

Neden Murat Boz’un takımında yer almak istediniz?

- Amacım Hülya Avşar’ın takımına girmekti. Murat Boz’un bana döneceğini de pek sanmıyordum ama 4 kişilik jüride bana dönen bir tek Murat Boz’du. Onun takımında yarıştım, kendisini yakından tanıma fırsatı buldum. Mükemmel biri...

 HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMI HALK FARK ETTİRDİ

 ◊ Ama elendiniz. Peki devamında Demet Akalın’dan vokalistlik teklifi geleceğini düşünür müydünüz?

- Türkiye beni çok sevmişti. Haksızlığa uğramıştım ve bana bunu Türk halkı fark ettirdi. Bir süre sonra unutulacağımı zannediyordum ki telefonuma mesaj geldi: “Ömer, Demet Akalın seni arıyor!” Twitter üzerinden Demet Akalın’ı buldum,  “Sizinle çalışmak bana onur verir” diye yazdım. İlk işimiz bir oteldeydi. O iş sonrası kraliçe benimle çalışmaya karar verdi.

Ona vokal yaparken nasıl hissediyordunuz kendinizi? “Artık oldum” mu diyordunuz mesela?

- Hayır, korkuyordum kendisinden! Çünkü sinirli bir yapısı var gibiydi. Daha sonra fark ettim ki bir abla şefkatinde. İçten, samimi ve merhametli.

Demet Akalın’ın desteğiyle ilk single’ınızı da çıkardınız. O süreç nasıl gelişti?

- Demet Akalın’a bir ömür vokalist olmaya gitmiştim, aklımda albümün A’sı yoktu. Doğum günümde “Sana single yapabilir miyim?” dedi. Sanırım daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ve single’ım çıktı.

“Oh Olsun”da kimlerle çalıştınız?

- “Oh Olsun”un sözleri Zafer Kerey’e, müziği Zafer Kerey ve Turgay Saka’ya ait. Klibim Tamer Aydoğdu tarafından çekildi.

Demet Akalın’dan korkuyordum

HASRETİYLE KAVRULDUĞUM BİRİ VAR

 ◊ Siz slow şarkılar okurken ciddi bir aşk acısı çekiyor gibi görünüyorsunuz, yanılıyor muyum?

- Yalan değil, çekiyorum. Hem de öyle böyle değil. Yıllardır özlediğim, hasretiyle kavrulduğum biri var ama artık bana ait değil. Zaten artık mümkün de değil. Yeniden sevmek, mutlu şarkılar da söylemek istiyorum fakat henüz başaramıyorum. Mutlaka bir gün yeniden sevebileceğim.

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