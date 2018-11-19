Demet Akalın kendisine 'maymun' diyen takipçisine ayar verdi! "Patlıcan burnunla..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDemet Akalın kendisine 'maymun' diyen takipçisine ayar verdi! "Patlıcan burnunla..."
GeriMagazin Demet Akalın kendisine 'maymun' diyen takipçisine ayar verdi! "Patlıcan burnunla..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
19.11.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Demet Akalın kendisine 'maymun' diyen takipçisine ayar verdi! "Patlıcan burnunla..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demet Akalın kendisine 'maymun' diyen takipçisine ayar verdi! "Patlıcan burnunla..."

Yeniden Okan Kurt ile barışacağı sık sık gündeme gelen Demet Akalın kendisine maymun diyen takipçisine bakın ne yanıt verdi.

Şarkıcı Demet Akalın sık sık Instagram'da takipçilerine ayar vermesiyle biliniyor. Son zamanlarda evine haciz gelmesiyle gündeme gelen ve Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın sosyal medyada çok aktif...

Akalın kendisine yapılan iyi ve kötü yorumlara yanıt vermekte hiçbir zaman gecikmiyor. Geçtiğimiz günlerde 'yüzün çökmüş' diyen bir takipçisine verdiği yanıtla da gündem olan Akalın bu sefer de kendisine "Maymun" diyen bir takipçisine kızdı.

Akalın takipçisine "patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt" yanıtıyla olay oldu! Akalın'ın bu yorumu takipçilerini de ikiye böldü.

Demet Akalın kendisine maymun diyen takipçisine ayar verdi Patlıcan burnunla...

Pırasalı Peynirli Mini Börekler | Tüm Mucize Lezzetler Videoları İçin Tıklayınız

Pırasalı Peynirli Mini Börekler | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Pırasalı Peynirli Mini Börekler var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cesur Tuba!

Bahar Candan anoreksiya mı oldu?

Burcu ilk ve son aşkım

Acun’dan, Zuhal Topal’a ağır tazminat geliyor!