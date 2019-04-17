Demet Akalın bu paylaşımı yaptı, Tarkan hayranları ne olduğunu merak etti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Instagram sayfasında Tarkan ile ilgili yaptığı paylaşım, Megastar'ın hayranlarını panikletti.
Sayfasında Tarkan'ın fotoğrafını paylaşan Akalın, altına "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazi dünya starısın! Seni çok seviyorum... Allah seni kızına, eşine bağışlasın... Hem Hicranımıza hem Esila'ya acil şifalar... Senin sesin ilaç olsun, bugün gözümde dahada büyüyen Tarkan!" notunu düştü.
Akalın'ın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.
Bunun üzerine Demet Akalın, ikinci bir mesaj yayınladı: Çok hasta bir kızı aradı!
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