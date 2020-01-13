Haber Giriş: 13.01.2020 - 18:32,
Defne Samyeli'nden Mustafa Sandal'a sert cevap
Mustafa Sandal hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” adlı kitabında Tuba Ünsal’la aşkının yanı sıra Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.
Ancak Mustafa Sandal'ın bu hikayesine Defne Samyeli sert bir cevap verdi... Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.
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