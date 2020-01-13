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Haber Giriş: 13.01.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

Defne Samyeli'nden Mustafa Sandal'a sert cevap

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Defne Samyeli'nden Mustafa Sandal'a sert cevap

Mustafa Sandal hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” adlı kitabında Tuba Ünsal’la aşkının yanı sıra Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.

Ancak Mustafa Sandal'ın bu hikayesine Defne Samyeli sert bir cevap verdi... Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.   
İŞTE O AÇIKLAMA:

Defne Samyelinden Mustafa Sandala sert cevap

Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı Mustafa Sandal ayıp etti
Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı! Mustafa Sandal ayıp etti

 

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