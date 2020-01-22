Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a dava açacak! 'Ben duruşu olan biriyim'

Önceki gün Necip Memili-Didem Dayıcıoğlu’nun Ortaköy Stay Otel’deki nikâhına katılan Samyeli, bu yöndeki sorulara “Doğru bir adım olmuş ama ben yine de davayı açacağım. Ben bu konuda bir açıklama beklemiştim ama böyle bir açıklama gelmedi. Kadınların bu şekilde isimlerinin kullanılması benim için yanlış. Ben duruşu olan biriyim” dedi.





