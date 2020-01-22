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Haber Giriş: 22.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a dava açacak! 'Ben duruşu olan biriyim'

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a dava açacak! 'Ben duruşu olan biriyim'

Hayatını anlattığı kitapta Defne Samyeli’yle ilgili bölümü tartışmalara neden olan Mustafa Sandal, kitabının 2. baskısında o bölümü kaldıracağını söylemişti.

Önceki gün Necip Memili-Didem Dayıcıoğlu’nun Ortaköy Stay Otel’deki nikâhına katılan Samyeli, bu yöndeki sorulara “Doğru bir adım olmuş ama ben yine de davayı açacağım. Ben bu konuda bir açıklama beklemiştim ama böyle bir açıklama gelmedi. Kadınların bu şekilde isimlerinin kullanılması benim için yanlış. Ben duruşu olan biriyim” dedi.

Defne Samyeli, Mustafa Sandala dava açacak Ben duruşu olan biriyim


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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