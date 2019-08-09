'Dansçı bir kızı canlandırmayı isterim'
Oyuncu Cansu Tosun, Kanyon AVM'de objektiflere yansıdı.
Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilen oyuncu 'Birkaç teklif var ama şimdilik sürpriz olarak kalsın' açıklamasını yaptı.
En son dünyaca ünlü yönetmen Luc Besson'un yönetmenliğini yaptığı 'Anna' filminde rol Alan Tosun, "İyi bir projede dansçı kızı oynamayı çok istiyorum, tiyatro ile ilgileniyorum bu aralar bakalım kısmet..." diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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