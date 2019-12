Danla Bilic'in amacı konuşulmak!

Cengiz Semercioğlu: Sosyal medya fenomeni için önemli olan ne olursa olsun konuşulayım, gündeme geleyim değil midir? Danla Bilic de en çok estetikleri ve değişimiyle gündeme geliyor. Bu sefer de Japonlara benzemek için göz kapağı ameliyatı oldu. Bundan sonra ne yapacak? Çinli, Koreli olarak devam etmesini öneririm, maksat konuşulmak değil mi?



Onur Baştürk: En azından dürüst davranmış Danla. “Hiç estetiğim yok” dememiş. Ama ilk hali de güzeldi, keşke kendisiyle fazla oynamasa. Japonlara benzemeye çalışma fikri bana saçma geldi. Kendine benzemeye çalışsa daha iyi olmaz mı? Banane Japon Danla’dan?



Ömür Gedik: Estetik ameliyatlar karşı değilim, kim nasıl mutlu oluyorsa, hissediyorsa, imkanı da varsa onu yapsın. Danla yıllardır estetiğin boyalarla yapılan halini, yani makyajı profesyonel olarak yapıyor.

Estetik ameliyat da bir başka güzelleşme yöntemi. Danla aynaya baktığında mutluysa, istediği yüze kavuştuysa bunda bir sorun yok.

Önemli olan sürekli kendiyle oynayarak estetik bağımlısı olmamak.

Herkesi şaşırttı

Mehmet Günsür’ün “Yüzüne bakamayacak kadar sinir olduğum bir oyuncuyla oynamak zorunda kaldım. Bir daha da çalışmadık, zaten oyunculuğu bıraktı” itirafı “kimden bahsediyor?” polemiğine neden oldu.





Onur Baştürk: Ben yakıştıramadım. Oyuncular birbirini sevmek, iyi anlaşmak zorunda değil. Settesin ve sana verilen rolü layıkıyla oynamak zorundasın. Gerisi boş. Profesyonellik orada başlıyor işte. Mehmet demek ki epey nefret etmiş o kadın oyuncudan. Ama yine de profesyonel davranmasını beklerdim.

Ömür Gedik: Sormuşlar söylemiş, ne var ki bunda. Üstelik isim de vermekten kaçınmış ısrarla kim diye sorulduğu halde. Bu açıklama Pelin Batu mu Özgü Namal mı sorularını gündeme getirdi tabii hemen. Ama kim olduğunu bilemeyeceğiz, doğrudan bir kişi hedef gösterilmediğine göre takılmaya da gerek yok.

Cengiz Semercioğlu: Hemen gözler, Mehmet Günsür’ün geçmişte birlikte oynadığı ve bugün oyunculuk yapmayan kadın oyunculara çevrildi. Oklar, 2005’te “Anlat İstanbul”da oynadığı Özgü Namal’ı ve 2003’te “O Şimdi Asker”de oynadığı Pelin Batu’yu gösterdi. Onlar mı değil mi bilmiyoruz da ne gerek vardı şimdi buna? Mehmet Günsür hiçbir zaman polemiğe girmeyen, bu tür açıklamalar yapamayan bir isimdi. Herkesi şaşırttı, kendisine de yakışmadı...

Anlamsız bir çıkış

“Rap bence balon, ne sanat ne müzik” diyen Ivana Sert’i ciddiye almalı mı almamalı mı?

Ömür Gedik: Rap mi balonmuş! Bence değil. Sanat değil miymiş? Bence sanat. Toplumsal olaylar, siyaset, gündem üzerine onca duyarlı, isyankar ve akıllı sözü arka arkaya sıralamak, bunu müzikal bir bütünlük içinde yapmak ve kalabalık bir kitleye dinletmek sanattır. İyisi olduğunda, sağlam yapıldığında, rap edebiyatını önemsiyorum.

Cengiz Semercioğlu: Rap sanat ya da müzik değilse Ivana Sert kendi yaptığını nasıl tanımlıyor acaba? Ivana aslında sahneye yakışan bir ‘show girl’. Şarkıları mahvetmese, bu tür açıklamalar yapmasa ‘show girl’ olarak iyi gidiyor bile diyeceğiz ama o da duramayanlardan. İlla bir polemik yaratacak, illa bir dikkat çekmek için çaba gösterecek.

Onur Baştürk: Of tabii ki almamalı. “Saçmalayanlarda bugün” derim başka bir şey demem bu cümle üzerine. Gündeme gelmek için elinden geleni yapıyor Ivana. Ama bu anlamsız bir çıkış olmuş.

Beren’e jest mi yaptı

Beren Saat’in “Atiye” dizisinin galasında iki şarkılık performans yapan Kenan Doğulu aslında ne yapmak istedi? Konsey yanıtladı...

A- Beren’e barışma şerefine şık bir jest

B- Hem iyi para aldı hem de jest yapmak istedi Cengiz Semercioğlu: Ben C şıkkı diyorum; İyi para aldı ve sahneye çıktı...

Bu kadar basit. Eşi de oynasa Netflix’in bir işinde neden ücretsiz sahneye çıksın Kenan?

Ayrıca sahnede Mercan Dede de var.

Zaten jest için çıkmasını Beren de istemez.

İkisi de profesyonel ve birbirlerinin işlerine karışmıyorlar.

O yüzden C şıkkı diyorum.



Onur Baştürk: Bence tamamen A şıkkı. Kenan özel hayatı düzeldiği için mutlu, bu hissediliyor. Bunun için de her tür jesti yapabilir. Bunun da onlardan biri olduğunu düşünüyorum. O geceki enerji öyleydi.



Ömür Gedik: Ben A şıkkını işaretliyorum. Kenan’ın orada olma nedeni Beren’e jest yapmaktır. Ve normal sahne ücretini dahi almamıştır.

Ekranın yeni fenomeni

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın başrolde olduğu “Hekimoğlu” dizisi ilk bölümden seyircinin ilgisini çekti. Konsey, ekranın yeni fenomeni olmaya aday diziyi değerlendirdi...

Onur Baştürk: Timuçin Esen rolüne cuk oturmuş. Yılın bitmesine az kala sayılı başarılı işlerden biri. Ekranda birbirinin aynı dizileri izlemekten yoruldu. Senaryosu farklı, çekimi iyi bu dizi ekrana soluk getirecek.





Ömür Gedik: Hekimoğlu dizisi ilk günden itibaren dikkat çekti. Dizi meşhur “Dr. House”un uyarlaması olmasıyla da öne çıkıyor. Timuçin Esen farkını da unutmamak lazım. Ebru Özkan’a da ayrı parantez açayım. Çok iyi oynuyor.



Cengiz Semircioğlu: “Hekimoğlu” ilk bölümüyle fenomen olacağını gösterdi. Özellikle Timuçin Esen, Ateş Hekimoğlu rolünde çok başarılıydı. “Hekimoğlu”, 2020’nin en çok izlenen dizilerinden olacaktır.

Bu gencin kulağı çekilmeli

Lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz’in yeğeni gözaltına alındı ve gence 3 bin 20 lira para cezası kesildi. Konsey, “Özcan Deniz’in bu konuda suçu var mı” sorusuna yanıt aradı.

Onur Baştürk: Özcan Deniz, yeğeninin yaptığı görgüsüz ve şuursuzluktan neden sorumlu olsun ki? O gencin kendisinin ve ailesinin sorunu bu. Özcan’a yüklenmesini doğru bulmuyorum.



Ömür Gedik: Ünlü olmak da zor, akrabalarının yaptığı hatalar senin isminle manşet oluyor. Trafik suçlarını çok önemsiyorum. En ufak hata ya da yanlış insanların ömür boyu sakat kalmasına yol açıyor ya da bir cana mal olabiliyor. Sadece Özcan Deniz’in yeğeni değil herkesin trafikte kurallara uyması, dikkatli olması gerekiyor.



Cengiz Semercioğlu: 16 yaşında bir çocuğun ehliyetsiz araba kullanması ve 250 kilometre ile gitmesi kabul edilir bir şey değil. Eminin ailesinin de haberi yoktu bundan, çünkü televizyonda yayınlandıktan sonra o görüntüler hemen sosyal medyadan kaldırıldı. Hem Özcan hem de kardeşi Ercan’ın bu gencin kulağını çekmesi gerek.