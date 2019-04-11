‘Çürük vişne dudaklı’ mesaj
Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla dava açan Sıla, Demet Akalın’ın yeni albümü “Ateş” için bir şarkı hazırladı. “Bizi Buluyor” adlı şarkı sözleriyle dikkat çekiyor.
Demet Akalın, yeni albümünü çıkarmasına sayılı günler kala albümüyle ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, yeni albümü “Ateş” için Sıla’dan aldığı şarkıyla ilgili “Bu şarkı içimi titretti” dedi. Sıla, sözlerini yazdığı, Efe Bahadır’la müziğine imza attığı şarkıda son dönemde yaşadıklarını özetliyor.
Bizi buluyor
Uçurumun ta dibinde
Pencerenin gerisinde yokladığın ihtimalse
İhtimalsen daha gelme
Kendini kandırmakta usta mı var benden başka
Bu oyunlar diyarında sıkılırsın bence gelme
Sussan da akıyor yaşlar
Hadi susma içeri içeri
Makul olana biz varamadık ki
Nerde hasta bizi buluyor bizi
Aaaaah hep bizi buluyor
Aaaaah bizi buluyor
Zümrütünden hayır da yok
Çürük vişne dudağından
Çatık kaşı yarık toprak
Yağmur olsan bile yağma
N’apalım len ölelim mi?
Ağlarken gülelim mi
Bildiğini okuyorsun
Aşk seni bi temiz
dövelim mi?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle