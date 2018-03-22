Çukur’un Beyefendisi’i Burak Sergen Pamela ile evliymiş – Burak Sergen kimdir?
Bir radyo programına katılan şarkıcı Pamela Spence (45) yıllar önce Burak Sergen ile evlilik yaşadığını itiraf etti. Pamela’nın itirafı ardından Çukur’un Baykal Bey’i Burak Sergen’in hayatı yeniden gündeme geldi. İşte Burak Sergen’in hayatına ilişkin detaylar
Kendisine has tarzıyla dikkat çeken şarkıcı Pamela, Burak Sergen itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Çukur dizisine Beyefendi lakabıyla sonradan dahil olan Burak Sergen’in hayatı merak konusu oldu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyi olan Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde doğdu.
1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
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