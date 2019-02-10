Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor!
Ekranların beğeni ile izlenen eğlence programı Çok Güzel Hareketler, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.
YILMAZ ERDOĞAN: “ÖĞRETMEYE, ÖĞRENMEYE HEP DEVAM EDİYORUZ.”
Çok Güzel Hareketler’in ekrandaki yeni serüveni ile ilgili Yılmaz Erdoğan, “Çok Güzel Hareketler yeniden başlıyor ama işin eğitim kısmı olan BKM Atölye hep açıktı ve açık. Mutfak sahneleri on beş yıldır genç yeteneklere kendini gösterme imkanı veriyor” derken oyuncu seçmelerinin bir günlük değil uzun zamana yayılan bir yetenek değerlendirmesi olduğunun altını çizdi.
Yeni öğrencileri için, “Bu çocuklar bu noktaya yıllar süren bir seçme sürecinden sonra geldiler, kolay olmadı” diyen Erdoğan, çok heyecanlı olduklarını da vurguladı. Uykusuz geceler, sürekli skeç yazma-oynama, prova telaşları derken öğrencilerin büyük bir sınavdan geçtiklerini belirten Yılmaz Erdoğan, “Başarıyla geçeceklerinden hiçbir kuşkum yok” diyerek yeni nesle olan güvenini gösterdi.
Yılmaz Erdoğan, çok uzun bir dönemde derslerini çok iyi çalıştılar dediği öğrencileri için, “Elbette pek çok noktada zorlansalar da çalışmaya devam ediyorlar. Hem iyi bir insan, hem iyi bir sanatçı olmak, zorlanmadan başarılacak bir iş değil. Bu kurguda seyircimiz sahnedekileri teftiş eden bir konumda değil, bu çocukların velisi durumunda. En iyisini yapan değil, seyircisiyle birlikte en güzelini arayan bir ekibiz biz” dedi.
Çok Güzel Hareketler 2, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!
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