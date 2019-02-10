Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor!
GeriMagazin Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
10.02.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor!

Ekranların beğeni ile izlenen eğlence programı Çok Güzel Hareketler, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

YILMAZ ERDOĞAN: “ÖĞRETMEYE, ÖĞRENMEYE HEP DEVAM EDİYORUZ.”

Çok Güzel Hareketler’in ekrandaki yeni serüveni ile ilgili Yılmaz Erdoğan, “Çok Güzel Hareketler yeniden başlıyor ama işin eğitim kısmı olan BKM Atölye hep açıktı ve açık. Mutfak sahneleri on beş yıldır genç yeteneklere kendini gösterme imkanı veriyor” derken oyuncu seçmelerinin bir günlük değil uzun zamana yayılan bir yetenek değerlendirmesi olduğunun altını çizdi.

Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor

Yeni öğrencileri için, “Bu çocuklar bu noktaya yıllar süren bir seçme sürecinden sonra geldiler, kolay olmadı” diyen Erdoğan, çok heyecanlı olduklarını da vurguladı. Uykusuz geceler, sürekli skeç yazma-oynama, prova telaşları derken öğrencilerin büyük bir sınavdan geçtiklerini belirten Yılmaz Erdoğan, “Başarıyla geçeceklerinden hiçbir kuşkum yok” diyerek yeni nesle olan güvenini gösterdi.

Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor

Yılmaz Erdoğan, çok uzun bir dönemde derslerini çok iyi çalıştılar dediği öğrencileri için, “Elbette pek çok noktada zorlansalar da çalışmaya devam ediyorlar. Hem iyi bir insan, hem iyi bir sanatçı olmak, zorlanmadan başarılacak bir iş değil. Bu kurguda seyircimiz sahnedekileri teftiş eden bir konumda değil, bu çocukların velisi durumunda. En iyisini yapan değil, seyircisiyle birlikte en güzelini arayan bir ekibiz biz” dedi.

Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D’de başlıyor

Çok Güzel Hareketler 2, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Özal Ailesi'nin köşkü satışa çıktı!

Virüs mü gençlik aşısı mı? Kenan'a ne oldu?

Hasta haliyle hastaneye koştu!

Meryem Uzerli kafaları karıştırdı!