Çocukluk arkadaşıyla evlendi
Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli ve eşi Asiye Kefeli, oğullarını evlendirdi. Ongun Kefeli ve Ecem Paydaşlı, önceki akşam İstanbul WOW Hotel’de nikâh masasına oturdu.
Düğün töreninde Ongun Kefeli ve Ecem Paydaşlı’nın nikâhını Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kıydı. Genç çiftin nikâh şahitliklerini ise Binali Yıldırım, Faruk Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kadir Topbaş yaptı.
BALAYINDA
AVRUPA TURU
Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı düğün töreni, iş ve siyaset dünyasından tanınmış isimleri buluşturdu. Ecem Paydaşlı’nın Vakko Wedding’den bir gelinlik giydiği düğünde Ongun Kefeli’nin damatlık tercihi ise Bisse oldu. Çocukluk yıllarından beri arkadaş olan çift, balayı tatilinde Avrupa turu yapacak.
Serpil-İlker Başbuğ
Sevim Emre-Orhan Gencebay
Suzan-Turgut Toplusoy
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